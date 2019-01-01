Дания впервые за 23 года выиграла в матче плей-офф на Евро или ЧМ

Данный розыгрыш чемпионата Европы уже стал памятным для датчан.

Сборная Дании, getty images

Сборная Дании в рамках поединка плей-офф чемпионата Европы обыграл Уэльс со счетом 4:0.

Как сообщает Ekstrabladet, для датской национальной команды это стала первая победа на крупном турнире за последние 23 года.

Последний раз сборная Дании выиграла в рамках поединка 1/8 финала чемпионата мира 1998 года. Тогда датчане разгромили Нигерию со счетом 4:1.

Напомним, что будущий соперник Дании по четвертьфиналу чемпионата Европы определится в дуэли Нидерландов и Чехии.