Дания впервые за 23 года выиграла в матче плей-офф на Евро или ЧМ
Данный розыгрыш чемпионата Европы уже стал памятным для датчан.
Сборная Дании, getty images
Сборная Дании в рамках поединка плей-офф чемпионата Европы обыграл Уэльс со счетом 4:0.
Как сообщает Ekstrabladet, для датской национальной команды это стала первая победа на крупном турнире за последние 23 года.
Последний раз сборная Дании выиграла в рамках поединка 1/8 финала чемпионата мира 1998 года. Тогда датчане разгромили Нигерию со счетом 4:1.
Напомним, что будущий соперник Дании по четвертьфиналу чемпионата Европы определится в дуэли Нидерландов и Чехии.
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