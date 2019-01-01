Сборная Украины продолжила подготовку к матчу с Швецией

Подопечные Андрея Шевченко провели занятие в рамках подготовки к игре со шведами.

Сборная Украины сыграет со Швецией в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко продолжили подготовку к важнейшему матчу.

Первая половина субботы в лагере сборной — индивидуальная работа в тренажерном зале, теоретическое занятие, а также — участие двух игроков в пресс-конференции в Украинском медиацентре.

Вечером сине-желтые провели тренировку на поле стадиона Волунтари, на котором в последний раз работали еще до отъезда в Амстердам. Обильные дожди ухудшили состояние газона, однако работать на нем все же можно, поэтому украинцы провели запланированное занятие, которое опять же имело тактическое направление.

На поле работали 23 исполнители: Роман Яремчук из-за микроповреждения занимался сегодня индивидуально в тренажерном зале и вернется к совместным тренировкам уже завтра, а Александр Зубков продолжает индивидуальную беговую работу — его воссоединение с общей группой ожидается в скором времени.

Напомним, матч между Швецией и Украиной состоится 29 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.