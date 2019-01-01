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Сборная Украины продолжила подготовку к матчу с Швецией

Подопечные Андрея Шевченко провели занятие в рамках подготовки к игре со шведами.

Сборная Украины сыграет со Швецией в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Андрея Шевченко продолжили подготовку к важнейшему матчу.

Первая половина субботы в лагере сборной — индивидуальная работа в тренажерном зале, теоретическое занятие, а также — участие двух игроков в пресс-конференции в Украинском медиацентре.

Вечером сине-желтые провели тренировку на поле стадиона Волунтари, на котором в последний раз работали еще до отъезда в Амстердам. Обильные дожди ухудшили состояние газона, однако работать на нем все же можно, поэтому украинцы провели запланированное занятие, которое опять же имело тактическое направление.

На поле работали 23 исполнители: Роман Яремчук из-за микроповреждения занимался сегодня индивидуально в тренажерном зале и вернется к совместным тренировкам уже завтра, а Александр Зубков продолжает индивидуальную беговую работу — его воссоединение с общей группой ожидается в скором времени.

Напомним, матч между Швецией и Украиной состоится 29 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2