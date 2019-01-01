Яремчук и Зубков тренировались индивидуально
Не все игроки смогли заниматься в общей группе.
Сборная Украины продолжает подготовку к важнейшему поединку чемпионата Европы против сборной Швеции.
Роман Яремчук и Александр Зубков занимались индивидуально, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Яремчук не тренировался в общей группе из-за микроповреждения и уже завтра будет заниматься в общей группе. Зубков тоже близок к возвращению, но точные сроки неизвестны.
Напомним, матч между Швецией и Украиной состоится 29 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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