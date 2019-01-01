Яремчук и Зубков тренировались индивидуально

Не все игроки смогли заниматься в общей группе.

Роман Яремчук, getty images

Сборная Украины продолжает подготовку к важнейшему поединку чемпионата Европы против сборной Швеции.

Роман Яремчук и Александр Зубков занимались индивидуально, сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Яремчук не тренировался в общей группе из-за микроповреждения и уже завтра будет заниматься в общей группе. Зубков тоже близок к возвращению, но точные сроки неизвестны.

Напомним, матч между Швецией и Украиной состоится 29 июня. Начало поединка — в 22:00 по киевскому времени. В прямом эфире матч покажет телеканал Украина. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.