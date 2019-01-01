Роберто Мартинес: Я чувствую большое волнение перед игрой с Португалией

Главный тренер бельгийцев дал комментарий перед матчем.

Роберто Мартинес, getty images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборную Бельгии ожидает противостояние с Португалией.

Роберто Мартинес дал комментарий перед игрой против португальцев, отметив, что волнуется перед игрой 1/8 финала.

"Это особый случай. Моя семья приедет, потому что для них здесь нет никаких ограничений. Они приедут на машине и будут присутствовать на матче. Будут поддерживать "красных дьяволов", но с испанским акцентом.

Натренировать пенальти нереально. У нас есть список пенальтистов со времен чемпионата мира по футболу в России, но с тех пор он постоянно обновляется.

Мы мотивированы и сосредоточены. Это то, ради чего мы занимаемся футболом. Я чувствую большое волнение и энергию в команде. Португалия — команда, которая быстро адаптируется к обстоятельствам. Независимо от того, это будет открытый или закрытый матч, он будет зависеть от того, что происходит на поле. Например, будет ли быстрый гол?", — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Португалия состоится в воскресенье, 27 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.