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Роберто Мартинес: Я чувствую большое волнение перед игрой с Португалией

Главный тренер бельгийцев дал комментарий перед матчем.

Роберто Мартинес, getty images
Роберто Мартинес, getty images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборную Бельгии ожидает противостояние с Португалией. 

Роберто Мартинес дал комментарий перед игрой против португальцев, отметив, что волнуется перед игрой 1/8 финала.

"Это особый случай. Моя семья приедет, потому что для них здесь нет никаких ограничений. Они приедут на машине и будут присутствовать на матче. Будут поддерживать "красных дьяволов", но с испанским акцентом.

Натренировать пенальти нереально. У нас есть список пенальтистов со времен чемпионата мира по футболу в России, но с тех пор он постоянно обновляется.

Мы мотивированы и сосредоточены. Это то, ради чего мы занимаемся футболом. Я чувствую большое волнение и энергию в команде. Португалия — команда, которая быстро адаптируется к обстоятельствам. Независимо от того, это будет открытый или закрытый матч, он будет зависеть от того, что происходит на поле. Например, будет ли быстрый гол?", — приводит слова Мартинеса официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Португалия состоится в воскресенье, 27 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.

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Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2