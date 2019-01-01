Вертонген: В плане трудолюбия Роналду даст фору всем нам

Защитник сборной Бельгии дал комментарий перед матчем.

Ян Вертонген, getty images

В рамках 1/8 финала чемпионата Европы сборную Бельгии ожидает противостояние с Португалией.

Защитник бельгийцев Ян Вертонген дал комментарий перед матчем, отметив трудолюбие Криштиану Роналду.

"Португальские болельщики очень эмоциональные. К счастью, матч состоится в воскресенье. Мои дети ходят в португальскую школу, но завтра они будут носить футболки "красных дьяволов".

Если вы видите на улице форму сборной Португалии, в 99% случаев это футболка Роналду. Я его очень уважаю, но это будет не Бельгия против Роналду, а Бельгия против Португалии. У них есть хорошие игроки, но и у нас тоже.

Я знаю его с тех пор, как ему было 16 лет. Он прошел уникальный путь — от просто молодого и сильного игрока до одного из лучших нападающих в мире. Ему приходилось сталкиваться с критикой, но в плане трудолюбия он даст фору всем. Он является примером для всех", — приводит слова Вертонгена официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Бельгия — Португалия состоится в воскресенье, 27 июня, в 22:00 по киевскому времени. Следить за ключевыми событиями данного противостояния вы сможете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.