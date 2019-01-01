Нидерланды — Чехия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча плей-офф чемпионата Европы.

Нидерланды - Чехия в 2015, Getty Images

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Нидерландов сойдется в противостоянии с национальной командой Чехии.

Нидерланды — Чехия

Воскресенье, 27 июня, 19:00. Пушкаш Арена (Будапешт)​. Главный арбитр встречи — Сергей Карасев (Россия). Телетрансляция — Футбол 1,2

Сборная Нидерландов без особых проблем прошла групповой этап чемпионата Европы, финишировав на первой строчке в квартете C. Соперниками подопечных Рональда Кумана были Австрия, Украина и Северная Македония, однако ни одна из этих команд не сумела набрать с "оранжевыми" хотя бы одно очко.

Невзирая на критику в адрес тренерского штаба Рональда Кумана перед стартом турнира из-за выбранной схемы с тремя центральными защитниками вместо привычной 4-3-3, сейчас Нидерланды смело можно считать одними из главных претендентов на завоевание трофея, тем более первый соперник в плей-офф, откровенно говоря, классом пониже.

Вряд ли кто-то будет спорить, что присутствие Чехии в 1/8 финала Евро-2020 — нечто неожиданное и сенсационное. Будучи в одной группе с Англией, Хорватией и Шотландией, коллектив Ярослава Шиглавы набрал четыре очка (победа над Шотландией и ничья с Хорватией) и оказался в плей-офф в качестве одной из лучших команд, занявших третье место. Понятно, что в предстоящем матче на чехов никто не ставит, но побороться за результат они уж точно способны.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Рональда Кумана. Так, на победу Нидерландов предлагается коэффициент 1,69, тогда как потенциальный успех Чехии оценивается показателем 5,60. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,90.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Лигт, де Врей, ﻿Блинд, ван Аанхолт — Френки де Йонг, де Роон, Вейналдум﻿ — Депай, Мален

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек — Соучек, Голеш — Масопуст, Барак, Янкто — Шик

Тренеры говорят

Рональд Куман, сборная Нидерландов:

"Если выйдем в полуфинал, наше выступление можно будет назвать хорошим. Но в конечном счете мы хотим совершить чемпионское путешествие по каналам [Амстердама]. Мы не просто хотим выйти в финал, но и выиграть его. Тогда турнир будет по-настоящему успешным для нас. Но сейчас мы сосредоточены только на Чехии. Нам предстоит сделать много работы, чтобы победить ее".

Ярослав Шиглавы, сборная Чехии:

"Мы проанализировали все матчи голландцев: у них было около 30 моментов. Мы просто должны эффективно и ответственно защищаться как команда. Речь идет не о тактической схеме Нидерландов, а об их атакующей мощи. Мы должны работать как команда, и работать много, а также опасно действовать в атаке. Если мы не покажем выдающуюся для себя игру, то не добьемся успеха".