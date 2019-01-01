Италия — Австрия 2:1 Видео голов и обзор матча
Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сборная Италии в рамках поединка 1/8 финала чемпионата Европы с трудом прошла Австрию, выиграв со счетом 2:1 в дополнительное время.
Команды затянули игру в овертаймы безголевой ничьей, после чего отметились тремя забитым голами.
Предлагаем вам обзор матча:
Италия — Австрия 2:1
Голы: Кьеза, 95, Пессина, 105 — Каладжич, 114
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола — Барелла (Пессина, 68), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 68) — Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108).
Австрия: Бахманн — Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба — К. Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106) — Лаймер (Ильзанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шепф, 90) — Арнаутович (Каладжич, 97).
Предупреждения: Ди Лоренцо, Барелла — Арнаутович, Хинтереггер, Драгович
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