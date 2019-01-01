Бельгия — Португалия. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча плей-офф чемпионата Европы.

Бельгия - Португалия в 2016, Getty Images

В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии сойдется в противостоянии с национальной командой Португалии.

Бельгия — Португалия

Воскресенье, 27 июня, 22:00. Олимпийский стадион (Севилья)​. Главный арбитр встречи — Феликс Брых (Германия). Телетрансляция — Футбол 1,2; ТРК Украина

Одним из самых интересных матчей 1/8 финала станет встреча Бельгии и Португалии. Его результат весьма непросто прогнозировать, ведь класс соперников находится приблизительно на одном уровне. Если сборная Бельгии возглавляет рейтинг ФИФА, то команда Португалии — действующий чемпион Европы, стремящиеся защитить свой статус.

Сборная Бельгии без каких-либо проблем квалифицировалась в плей-офф Евро-2020, пройдясь по головам всех соперников своей группы B и набрав максимальное количество очков. Можно сказать, что подопечным Роберто Мартинеса изначально повезло оказаться не в самом сильном квартете, ведь их соперниками стали Дания, Финляндия и Россия. Несмотря на то, что датчане вчера уже вышли в четвертьфинал благодаря разгрому Уэльса, сборная Португалии все-таки станет более серьезным вызовом для бельгийцев на этом турнире.

Что касается действующих чемпионов Европы, то их путь в групповом этапе оказался более тернистым, чем у национальной команды Бельгии. Португальцы оказались в "группе смерти" с Францией, Германией и Венгрией, а место в плей-офф турнира они получили в качестве лучшей команды, занявшей третье место. К слову, в 2016 году сборная Португалии также пробилась в 1/8 финала с третьей строчки в группе. Все мы прекрасно помним, что произошло в конечном итоге того розыгрыша Евро.

По версии букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния являются подопечные Роберто Мартинеса. Так, на победу Бельгии предлагается коэффициент 2,44, тогда как потенциальный успех Португалии оценивается показателем 3,35. Вероятность ничейного результата представлена коэффициентом 3,20.

Ориентировочные составы

Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Вермален, Вертонген — Менье, де Брюйне, Витсель, Торган Азар — Карраско, Лукаку, Эден Азар

Португалия: Руй Патрисиу — Семеду, Рубен Диаш, Пепе, Геррейру — Пальинья, Ренату Санчес, Жоау Моутиньо — Бернарду Силва, Роналду, Диогу Жота﻿

Тренеры говорят

Роберто Мартинес, сборная Бельгии:

"Португалия будет сложным соперником, но мы готовились к таким матчам в течение многих месяцев. Какая разница — играть сейчас или на более позднем этапе? Вы всегда должны быть готовыми к тому, что нужно показать хорошую игру как команда".

Фернанду Сантуш, сборная Португалии:

"Бельгийцы регулярно забивают и играют легко. У них есть игроки, которые оказывают на игру большее влияние, но Бельгия не будет применять персональную опеку, как не будем ее применять и мы. Соперники примерно одного класса. Это финал. Здесь надо выиграть, а не показать красивый футбол. Мы понимаем, что нам противостоит хорошая команда. Я верю, надеюсь и убежден, что мы будем лучше".