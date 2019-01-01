Перишич пропустит матч с Испанией из-за коронавируса

Хорватский хавбек отметился двумя голами и одним ассистом в групповом этапе Евро-2020.

Иван Перишич, Getty Images

Атакующий полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.

32-летний хорват отправлен на изоляцию, которая продлится десять дней, поэтому футболист не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Испании.

Отметим, что в трех поединках группового этапа чемпионата Европы Иван Перишич забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Матч Хорватия — Испания состоится завтра, 28 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.