Перишич пропустит матч с Испанией из-за коронавируса
Хорватский хавбек отметился двумя голами и одним ассистом в групповом этапе Евро-2020.
Атакующий полузащитник сборной Хорватии Иван Перишич сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт Хорватского футбольного союза.
32-летний хорват отправлен на изоляцию, которая продлится десять дней, поэтому футболист не сможет помочь своей команде в предстоящем матче 1/8 финала Евро-2020 против сборной Испании.
Отметим, что в трех поединках группового этапа чемпионата Европы Иван Перишич забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Матч Хорватия — Испания состоится завтра, 28 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция данного противостояния.
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