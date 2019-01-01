Спинаццола: Манчини говорил нам сохранять спокойствие

Защитник сборной Италии прокомментировал победу над Австрией.

Леонардо Спинаццола, Getty Images

После безошибочного прохождения группового этапа чемпионата Европы-2020, сборная Италии рисковала покинуть данный турнир уже по итогу поединка 1/8 финала против национальной команды Австрии, которую коллективу Роберто Манчини удалось дожать лишь в овертайме (2:1).

Италия — Австрия 2:1 Видео голов и обзор матча

Защитник команды Роберто Манчини Леонардо Спинаццола, которого эксперты в итоге признали лучшим игроком матча, прокомментировал выступления своей команды в данной игре.

"Я очень рад тому, что мне вручили данную награду, но куда больше меня обрадовал успех нашей команды. Мы вышли в следующий раунд в достаточно упорной борьбе, во время которой предстали единым целым.

Манчини говорил нам сохранять спокойствие и быть более точными при последнем пасе. Мы сохраняли концентрацию до последних секунд, защищались всей командой, а теперь — счастливы отпраздновать проход в следующую стадию.

У нас часто получается играть хорошо от обороны, но настолько, как это было сегодня, — такого я не припомню. Австрия — достаточно сильный коллектив в физическом плане, поэтому на верховых мячах нам было очень сложно. Однако, мы сыграли как команда, и это было ключевым фактором в конечном успехе", — подытожил футболист.

В своем следующем матче на турнире Италия сыграет против сильнейшей команды из пары Бельгия — Португалия.