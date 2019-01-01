Династия Кьеза установила рекорд чемпионатов Европы

Сын с честью продолжает выступления после отца.

Федерико Кьеза, Getty Images

Решающий момент поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Италии и Австрии, который проходил на поле Уэмбли, пришелся на ситуацию с первым голом авторства Федерико Кьезы в начале первого овертайма, после чего коллектив Роберто Манчини получил качественное преимущество над соперником (2:1).

Италия — Австрия 2:1 Видео голов и обзор матча

При этом, забитый нападающим туринского Ювентуса гол был крайне знаменательным моментом для истории Евро.

Впервые за время проведения данного турнира сын выдающегося игрока прошлого, Энирко Кьеза, сумел отличиться в воротах соперников, принеся тем самым своей семейной династии уникальное достижение — отец и сын забивали в ворота соперников в рамках чемпионатов Европы.

Последний раз Кьеза-старший отличался голом еще тогда, когда Федерико не было на свете — 25 лет и 12 дней назад от его выстрела на Евро-1996 во время матча на Энфилде пала оборона Чехии.

Италия тем временем, с помощью дополнительного результативного удара от Маттео Пессины сумела забронировать себе место в следующем раунде, где сыграет против сильнейшего из пары Бельгия — Португалия.