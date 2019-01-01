Пессина: Я еще не отошел от гола Уэльсу, а тут уже новые эмоции!
Полузащитник сборной Италии рассказал об эмоциях после матча против Австрии.
Сборная Италии в напряженной дуэли в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против национальной команды Австрии сумела одержать победу лишь в овертайме (2:1).
Италия — Австрия 2:1 Видео голов и обзор матча
По факту, автором победного мяча в составе "Скуадры Адзурры" оказался полузащитник бергамаской Аталанты Маттео Пессина, чей результативный выстрел пришелся на 105-ю минуту.
По завершении поединка, партнер Руслана Малиновского по выступлениям в составе "Богини" поделился впечатлениями от удачного выхода на замену и выступления его команды в данном поединке.
"Я еще не отошел от гола Уэльсу, а тут уже новые эмоции! В нашей команде может забить любой. В этот раз — это удалось мне, поэтому я очень счастлив. Буду помнить это событие до конца своей карьеры, несмотря на то, что она только начинается.
Самое главное это то, что нам удалось сохранить уверенность в своих силах в достаточно тяжелом поединке. Не могу сказать, что мой гол можно называть в чем-то красивым, но его важность сложно переоценить. Это был очень напряженный момент, соперник начинал набирать обороты, поэтому нам важно было закрепить преимущество", — подытожил футболист.
В своем следующем матче на турнире Италия сыграет против сильнейшей команды из пары Бельгия — Португалия.
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