Сборная Швеции: сказ о "жёлто-синих" скандинавах

Представляем соперника сборной Украины по 1/8 финала Евро-2020.

Сборная Швеции, Getty Images Источник: Соперник

Недавно вся Украина вошла в настоящую эйфорию любви к шведам. Дошло до мемов, которые себе на страницу постил посол этой страны (а его польский коллега отвечал своими) и флагом с благодарностью у самого здания посольства Швеции в Украине.

Причина довольно простая — именно скандинавские "коллеги по цветам" подарили нам путевку в 1/8 турнира. Что ж, сегодня мы этих коллег представим, а уже 29-го числа мы болеть за них точно не будем. Они, кстати, вполне могут войти во вполне себе украинский образ Тараса Бульбы и сказать нам следующее: "Я тебя породил, я тебя и убью"! На футбольном поле, конечно же.

История

Самый громкий успех сборной Швеции – финал домашнего Мундиаля 1958-го года. Правда, проиграла она его без шансов — 2:5 великой Бразилии, в которой начинал солировать не менее великий Пеле. На тот момент — всего лишь 17-летний.

Кстати, на пути к решающему поединку (в ¼) скандинавы со счётом 2:0 обыграли и сборную СССР с киевским динамовцем Юрием Войновым в составе. Голами отметились главные действующие лица той Швеции — Курт Хамрин и Агне Симонссон. Затем со счетом 3:1 (Скоглунд, Грен, Хамрин) были обыграны действующие чемпионы мира — команда ФРГ. А в финале, помимо снова того же Симонссона, отличился и легендарный полузащитник Милана Нильс Лидхольм.

Также можно отметить интересный момент, что тренировал шведов на том чемпионате англичанин Джордж Рейнор. Личность легендарная и неповторимая — заслуживающая на отдельный текст.

Со временем Швеция превратилась в рядового европейского середняка (хотя на американском Мундиале 1994-го и заняла третье место) выделяясь в первую очередь индивидуальностями — то Хенриком Ларссоном, то Златаном Ибрагимовичем. Сын первого Джордан, кстати, сейчас играет в составе сборной. Вернее… как играет, скорее присутствует. В официальных матчах 24-летний форвард московского Спартака пока и вовсе не выходил, хотя в заявке на Евро есть.

Команда

Швеция попала на континентальное первенство классическим образом, заняв второе место в своей отборочной группе. Выше оказались только испанцы (те самые, с которыми потом скандинавам пришлось сыграть уже и на самом Чемпионате Европы), а ниже — Норвегия, Румыния, Фареры и Мальта.

С 2016-го года "сине-жёлтых" (Blågult) возглавляет 58-летний Янне Андерссон. О его назначении объявили накануне французского Евро, на которое команду повез еще Эрик Хамрен.

Андерссон получил работу в главной команде страны за успехи на внутренней арене. В 2015-м он привел Норрчепинг к первому за 26 лет и крайнему на данный момент золоту, а до того неплохо тренировал на Родине и другие клубы — Лахольм, Хальмстад…

Этот специалист уже добился с командой немалого успеха, выведя его на 2 больших турнира из возможных — Чемпионаты мира и Европы. Помните, как скандинавы не пустили Буффона на его, как многим хотелось, шестой Мундиаль?

Среди футболистов, не получи он травму, мы бы первым отметили Златана Ибрагимовича. Хотя… мы и так его первым отмечаем! Форвард Милана накануне турнира объявил о возвращении в сборную (впервые с 2016-го, то есть под руководством Андерссона он не работал), но вмешались уже совсем потусторонние факторы, как вот здоровье.

Сейчас в атаке скандинавов больше всего выделяется, а у некоторых и вызывает прямые ассоциации (хотя стоит ли?) со Златаном добротный нападающий Реал Сосьедада Александер Исак. При схеме 4-4-2 (кстати, на этом Евро по ней играют только шведы) он может выйти в атаке в паре как с Маркусом Бергом из Краснодара, который запорол моменты в матче с Испанией и навлек на себя ненависть всей страны, так и Робин Квайсон из Майнца.

Против поляков, к слову, "выводить" нас в 1/8 поставили второго из них — уж слишком провалил Берг начало турнира. Хотя выбор впереди очень велик – ведь уже окончательно восстановился после коронавируса "ювентини" Деян Кулусевски, выход которого в матче с той же "Кадрой" (кстати, вместо Квайсона, на 55-й минуте) ознаменовал две голевые передачи в его исполнении. Да и вообще — обострение и больше скорости в контратаках.

За креатив чуть из глубины отвечает Эмиль Форсберг, которого после последнего матча отметили все, кому не лень. И дело ведь не только в двух голах — игрок Лейпцига является этаким сочетанием мобильности и мозга своей команды. Громадный опыт и капитанская повязка — это Себастьян Ларссон. В 36 лет хавбек местного АИКа является железобетонным игроком своей сборной.

Самый приметный представитель обороны — Виктор Линделеф из Манчестер Юнайтед. Хотя в целом нужно отметить, что защита у команды выстроена очень хорошо — шведов можно назвать одной из самых защищающихся команд чемпионата. Чего стоит хотя бы поединок с испанцами, в котором скандинавы просто не давали пиренейцам создавать моменты. Да-да, это именно то, что принято называть автобусом. И вполне вероятно, что решив сыграть первым номером, мы на этот автобус нарвёмся, да только еще и получим на быстрых контратаках. По нашему мнению – это самое опасное, что может произойти. Поляки, если что, могут подтвердить.

Также очень хорошо проводит Евро 27-летний левый бек "Вердера" Людвиг Аугустинссон. Настолько, что им заинтересовался римский "Лацио", находящийся после прихода Маурицио Сарри в поисках крайних защитников. Сообщалось, что игрок уже дал согласие на переход в стан "орлов", и сейчас дело за самими "бременскими музыкантами".

Последний рубеж — вратарь Эвертона Робин Ольсен. Пока на этом турнире шведы пропустили 2 мяча, оба в уже не раз упоминавшейся игре с Польше, и в обоих вину кипера найти сложно.

Очные встречи

Ранее мы уже четырежды играли с этой скандинавской сборной. Первые три встречи были товарищескими — к примеру, в 2008-м мы обыграли шведов на выезде 1:0 благодаря голу в концовке от Сергея Назаренко.

В 2011-м мы сыграли с ними дважды. Сначала на кипрском международном турнире расписали ничью 1:1 (за наших с пенальти забил Марко Девич) и выиграли 5:4 по пенальти, а затем в Харькове на последних секундах уступили 0:1.

Однако самая памятная встреча случилась в Киеве на украино-польском Евро-2012. Тот матч навсегда вошёл в нашу историю как один из самых памятных во всех смыслах этого слова. Это была первак игра сборной Украины на континентальных первенствах, а дополнительного антуража добавляло место встречи — НСК "Олимпийский".

В начале второго тайма наши пропустили от Златана Ибрагимовича, а затем... а затем трибуны дважды взорвались. Нынешний главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко забил 2 прекрасных мяча головой — сначала после подачи Андрея Ярмоленко с игры, а затем после подачи Евгения Коноплянки с углового.

Это был, можно сказать, прощальный аккорд Шевченко-игрока. Будем надеяться, что сейчас Андрей Николаевич сумеет добиться успеха со шведами уже в другой роли.

Глеб Скрипченко, Football.ua