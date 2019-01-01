Гнабри — о матче против Англии: Возвращение в Лондон для меня является особенным моментом

Нападающий сборной Германии прокомментировал предстоящий поединок.

Серж Гнабри, Getty Images

Противостояние между Англией и Германией в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 обещает стать одним из наиболее привлекательных поединков на турнире, в котором определится имя одного из четвертьфиналистов.

За несколько дней до данного поединка на Уэмбли нападающий "Бундестим" Серж Гнабри решил вспомнить фрагмент своих выступлений в лондонском Арсенале (2011 – 2016), а также оценил состояние своей команды перед ответственной игрой.

"Когда я ранее выступал в пределах Лондона, мне всегда удавалось показывать качественный футбол. Хочется верить, что подобное будет иметь место и на этот раз. Этот город и эта страна — особые места, так как у меня здесь осталось полно друзей, которые, как мне хотелось бы верить, придут на стадион.

Однако, на Уэмбли я раньше никогда не играл. Это будет большой опыт для меня, а также очень серьезная игра для всей моей команды. Мы с нетерпением ждем ее начала.

Если выбирать между личным забитым мячом и успехом команды, то тут особо и нет вариантов. Результативность для форварда очень важна, но кто будет на нее смотреть, если в конечном итоге ты не поднимешь над головой главный трофей? Я жду момента, чтобы наконец-то забить на этом Евро. Может быть, получится именно в Лондоне", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Англия — Германия состоится 29 июня, начало в 19:00 по киевскому времени.