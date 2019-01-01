Пятов: На бумаге кто-то может быть фаворитом, но на поле все меняется

Голкипер сборной Украины рассказал о подготовке к игре против Швеции.

Андрей Пятов, фото УАФ

Сборная Украины сегодня, 27 июня, проводит заключительный тренировочный день в Бухаресте, накануне вылета в Глазго, где ее ожидает матч 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против Швеции.

Голкиперы сборной Украины Андрей Пятов и Анатолий Трубин приняли участие в заключительной пресс-конференции в Украинском медиа-центре, ответив на вопросы журналистов относительно процесса подготовки к предстоящему противостоянию.

Опытного вратаря спросили о том, будут ли являться скандинавские соперники главными фаворитами на победу в предстоящей игре, с оглядкой на их беспроигрышную серию в 2021-м году: "На бумаге кто-то может быть фаворитом, но на поле все меняется. Сейчас началась решающая стадия турнира, поэтому команды будут отдавать все силы ради победы".

Представители СМИ также не упустили возможность задать вопрос нашим футболистам о том, готовятся ли они к пробитию послематчевых пенальти, в случае ничейных исходов основного и дополнительного времени: "Да, работаем над этим, — признал Пятов, — это неотъемлемая часть игры.

Мы видели, как вчера Австрия перевела игру в дополнительное время и там сражались на равных против Италии. Наверное, они тоже где-то надеялись на послематчевую серию, но не удержали необходимый для этого счет. Нас это тоже может коснуться.

Не будем открывать все карты, кто лучше бьет и подобное. Есть игроки, которым это дается более уверенно, но на тренировках царит совершенно иная атмосфера. Много уже было примеров. К примеру, Андрей Шевченко на чемпионате мира-2006 не забил пенальти в серии. У нас есть сильные исполнители одиннадцатиметровых, но, надеюсь, что мы победим еще в основное время.

Мы готовы к этому морально, психологически и физически. Присутствует уверенность, которую, я надеюсь, наши футболисты перенесут уже непосредственно на поле.

"Волнение всегда присутствует. Мы понимаем, какая игра нас ожидает, и какой шанс нам предоставила судьба. Мы чувствуем ответственность и понимаем, что должны проходить в следующий раунд. Мы должны показать, что достойны этого, иначе нас просто уничтожит наша же пресса.

Тренерский штаб готовит нас к игре, а мы полностью доверяем нашим наставникам. Думаю, что все будет хорошо".

Пятов также признал, что после поражения от Австрии (0:1) у команды был жесткий разговор: "Да, была, еще когда мы не знали результаты остальных групп. Разговор состоялся по-мужски, говорил не только я, каждый мог высказывать свое мнение. Детали рассказывать не буду. Надеюсь, что мы подтвердим свои слова на поле".

Опытный страж ворот также поделился эмоциями от работы под руководством тренера вратарей Педро Харо: "Он сумасшедший в хорошем смысле этого слова. Очень приятно работать с ним, у него огромный набор различных упражнений и свое видение тренировочного процесса, от которого он не отходит. Я приезжаю в сборную как на сборы, после которых гораздо легче себя чувствую. Восхищаюсь работой этого специалиста.

На Евро-2020 из голкиперов могу выделить Георгия Бущана — мы делаем с ним одно дело, поэтому должны поддерживать друг друга. Кого-то конкретно выделить не смогу — многие хорошо проводят турнир, но есть и те, кто уже допускал ошибки".

Напоследок, Пятов рассказал о влиянии фактора отсутствия болельщиков в том же количестве, как это было в Бухаресте: "Я всегда за то, чтобы было как можно больше болельщиков. С Австрией был даже не полный стадион, но мы все равно чувствовали колоссальную поддержку. Если бы не ограничения, то, думаю, три четверти стадиона были бы точно за нашими фанатами. Надеюсь, что в Глазго мы никого не разочаруем", — заключил голкипер.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго, начало в 22:00 по киевскому времени.