Трубин: Не назвал бы сборную Швеции безусловным фаворитом

Голкипер сборной Украины рассказал о подготовке к игре против Швеции.

Анатолий Трубин, фото УАФ

Процесс подготовки к матчу 1/8 финала чемпионата Европы против Швеции для сборной Украины преодолел очередной этап — команда Андрея Шевченко уже сегодня, 27 июня, вылетает из Бухареста в Глазго, где проведет оставшееся время перед ответственной игрой.

Голкиперы сборной Украины Андрей Пятов и Анатолий Трубин приняли участие в заключительной пресс-конференции в Украинском медиа-центре, ответив на вопросы журналистов относительно процесса подготовки к предстоящему противостоянию.

Юный страж ворот уступил право более опытному коллеге ответить на большую часть вопросов журналистов, однако не остался в стороне от обсуждения ключевых моментов.

"Мы попали в стадию плей-офф с трудностями, однако я не назвал бы сборную Швеции безусловным фаворитом. Считаю, что шансы 50 на 50. Кто больше захочет победить — тот и победит в предстоящей игре.

После неудачного матча против Австрии мы сделали выводы и, думаю, на игру против Швеции каждый выйдет максимально заряженным на победу, ведь это действительно может быть ключевым поединком во всей карьере каждого игрока нашей сборной.

Мы должны и хотим доказать, что у нас просто получился неудачный матч в прошлом, но мы все равно остаемся целостным коллективом, который сможет победить в предстоящей игре.

Для меня в тренировочном процессе со сборной все в новинку, так как я только недавно пополнил ее ряды. Каждое упражнение с тренером голкиперов Педро Харо — по-особенному интересное, по-новому раскрывает наши способности.

На текущем форуме могу выделить Георгия Бущана, который отлично провел все матчи на групповой стадии. Впрочем, я бы не сказал, что это было для меня неожиданностью", — подытожил футболист.

Мысли Андрея Пятова относительно предстоящей игры можно прочитать в соответствующем материале.

Матч Швеция — Украина состоится 29 июня в Глазго, начало в 22:00 по киевскому времени.