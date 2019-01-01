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Лукаку: Для людей максимальная оценка моей игры — "он в хорошей форме"

Нападающий сборной Бельгии рассказал о критике в свой адрес накануне игры против Португалии.

Ромелу Лукаку, Getty Images
Ромелу Лукаку, Getty Images

Сборная Бельгии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сыграет против Португалии в Севилье, а один из лидеров "Красных дьяволов", нападающий Ромелу Лукаку, перед ключевой игрой своей команды пообщался с журналистами, подняв вопрос о справедливости оценки его игры со стороны прессы.

"В футболе надо понять одну простую вещь — вы всегда можете проиграть. Без разницы, против соперника какого уровня вы играете. Именно поэтому я всегда стараюсь брать уровнем выше в своей карьере, становиться лучше. Люди всегда пристально наблюдают за тем, как ты прогрессируешь.

Однако, их оценка не всегда объективна. К примеру, когда они говорят о Левандовски, Бензема, Суаресе, Кейне, они говорят, что это игроки мирового класса. Если же речь идет обо мне, то все упрощается до "он в хорошей форме".

За последние два года, как мне кажется, я показал, что это не просто "хорошая форма".

Я воодушевлен от возможности находиться в текущем созыве сборной Бельгии. Я считаю, что мы созрели для того, чтобы начать побеждать. Победа в Серии А вместе с Интером дает мне мотивацию к тому, чтобы повторить подобное и в сборной Бельгии.

Конечная цель любого футболиста — победа в составе национальной сборной на каком-нибудь крупном турнире. Это было бы прекрасным достижением, и принесло бы Бельгии славу, которую она заслуживает.

Я знаю, что я прибавил в последнее время, безусловно. Но я всегда хочу выжать из себя чуть больше. Каждый говорит о какой-то форме, но я предпочитаю смотреть только в сторону следующего уровня кондиций. Именно так мне и удается поддерживать прогресс. Все возможно, но имеет большое значение то, как ты используешь свои личные качества для поиска новых вещей, которые делают тебя лучше.

На личностном уровне, я беру пример с Криштиану Роналду — он очень сильно мотивирует меня. В завоеванном Скудетто есть и его доля влияния. Это очень сильный футболист, на фоне которого ты не имеешь права играть плохо. Мне бы хотелось иметь дриблинг и технику исполнения ударов как у него", — подытожил форвард.

Напомним, что матч Бельгия — Португалия состоится 27 июня, начало в 22:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данной игры.

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Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2