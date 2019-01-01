Матч Швеция — Украина обслужит итальянская бригада арбитров
Стала известна бригада арбитров на поединок 1/8 финала чемпионата Европы-2020.
Уже в скором времени сборной Украины в качестве гостевой стороны предстоит провести ответственный поединок в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против победителя группы E — национальной команды Швеции, на поле стадиона Хэмпден Парк в Глазго.
Как стало известно из информации от официального сайта УЕФА, матч с участием коллектива Андрея Шевченко пройдет под присмотром бригады арбитров из Италии, во главе которой выступит 45-летний представитель Монтеккьо-Маджоре Даниэле Орсато.
Его помощниками на боковых линиях станут Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети, а за VAR будут отвечать Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервным арбитром на матч был назначен Давиде Масса.
Отметим, что на Евро-2020 Орсато уже провел два поединка, а в минувшем сезоне отсудил матчи Лиги чемпионов УЕФА до уровня полуфиналов. С украинскими командами ранее он не пересекался.
Напомним, что сборная Украины сыграет против Швеции в Глазго. Игра состоится 29 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.
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