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Матч Швеция — Украина обслужит итальянская бригада арбитров

Стала известна бригада арбитров на поединок 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Даниэле Орсато, Getty Images
Даниэле Орсато, Getty Images

Уже в скором времени сборной Украины в качестве гостевой стороны предстоит провести ответственный поединок в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020 против победителя группы E — национальной команды Швеции, на поле стадиона Хэмпден Парк в Глазго.

Как стало известно из информации от официального сайта УЕФА, матч с участием коллектива Андрея Шевченко пройдет под присмотром бригады арбитров из Италии, во главе которой выступит 45-летний представитель Монтеккьо-Маджоре Даниэле Орсато.

Его помощниками на боковых линиях станут Алессандро Джаллатини и Фабьяно Прети, а за VAR будут отвечать Массимилиано Иррати, Марко Ди Белло, Филиппо Мели и Паоло Валери. Резервным арбитром на матч был назначен Давиде Масса.

Отметим, что на Евро-2020 Орсато уже провел два поединка, а в минувшем сезоне отсудил матчи Лиги чемпионов УЕФА до уровня полуфиналов. С украинскими командами ранее он не пересекался.

Напомним, что сборная Украины сыграет против Швеции в Глазго. Игра состоится 29 июня и начнется в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция игры.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2