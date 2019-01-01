Варан: На Евро-2020 больше остальных меня впечатлили Бельгия и Нидерланды
Француз высоко отозвался о потенциальных соперниках в следующих стадиях чемпионата Европы.
Защитник Реала и сборной Франции Рафаэль Варан поделился мыслями об участниках 1/8 Евро-2020.
"Швейцария – команда, которая не боится играть в футбол, они много забивают. У нас нет права на ошибку. Посмотрим, сможем ли мы справиться с ними. Мы должны будем действовать эффективно.
С момента начала Евро-2020 больше остальных меня впечатлили Бельгия и Нидерланды", – сказал француз.
Ранее сообщалось, что в текущее трансферное окно Варан может перейти в ПСЖ или Манчестер Юнайтед.
Напомним, что Франция сыграет со Швейцарией в понедельник, 28 июня. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.
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