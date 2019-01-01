Варан: На Евро-2020 больше остальных меня впечатлили Бельгия и Нидерланды

Француз высоко отозвался о потенциальных соперниках в следующих стадиях чемпионата Европы.

Рафаэль Варан, getty images

Защитник Реала и сборной Франции Рафаэль Варан поделился мыслями об участниках 1/8 Евро-2020.

"Швейцария – команда, которая не боится играть в футбол, они много забивают. У нас нет права на ошибку. Посмотрим, сможем ли мы справиться с ними. Мы должны будем действовать эффективно.

С момента начала Евро-2020 больше остальных меня впечатлили Бельгия и Нидерланды", – сказал француз.

Ранее сообщалось, что в текущее трансферное окно Варан может перейти в ПСЖ или Манчестер Юнайтед.

Напомним, что Франция сыграет со Швейцарией в понедельник, 28 июня. Стартовый свисток — в 22:00 по киевскому времени.