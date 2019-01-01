Де Роон вернулся в стартовый состав Нидерландов на игру против Чехии
Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Нидерланды и Чехия.
Второй игровой день 1/8 финала чемпионата Европы-2020 начнется с поединка, в котором будет принимать участие еще один бывший соперник сборной Украины по групповому этапу — Нидерланды, которые в Будапеште сыграют против Чехии.
Франк де Бур, по сравнению с игрой против Северной Македонии (3:0), вернулся к варианту с Мартеном де Рооном в центре поля, но оставил в атакующей паре с Мемфисом Депайем Дониэлла Малена.
Ярослав Шилгавы, после игры против Англии, был вынужден заменить дисквалифицированного Яна Борила на Павла Кадержабека, а травмированного Дариду сменил Антонин Барак, по левую руку от которого расположился Шевчик, сменивший Янкто.
Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд, ван Анхолт — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален, Депай.
Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Промес, Клаассен, Гравенберх, Вегхорст, Тимбер, Гакпо.
Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек — Голеш, Соучек — Масопуст, Барак, Шевчик — Шик.
Матч Нидерланды — Чехия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
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