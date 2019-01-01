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Де Роон вернулся в стартовый состав Нидерландов на игру против Чехии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Нидерланды и Чехия.

Мартен де Роон, Getty Images
Мартен де Роон, Getty Images

Второй игровой день 1/8 финала чемпионата Европы-2020 начнется с поединка, в котором будет принимать участие еще один бывший соперник сборной Украины по групповому этапу — Нидерланды, которые в Будапеште сыграют против Чехии.

Франк де Бур, по сравнению с игрой против Северной Македонии (3:0), вернулся к варианту с Мартеном де Рооном в центре поля, но оставил в атакующей паре с Мемфисом Депайем Дониэлла Малена.

Ярослав Шилгавы, после игры против Англии, был вынужден заменить дисквалифицированного Яна Борила на Павла Кадержабека, а травмированного Дариду сменил Антонин Барак, по левую руку от которого расположился Шевчик, сменивший Янкто.

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд, ван Анхолт — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален, Депай.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Промес, Клаассен, Гравенберх, Вегхорст, Тимбер, Гакпо.

Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек — Голеш, Соучек — Масопуст, Барак, Шевчик — Шик.

Запасные: Мандоус, Коубек, Брабец, Крменчик, Янкто, Гложек, Выдра, Крал, Матею, Пекхарт, Пешек, Садилек.

Матч Нидерланды — Чехия начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

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Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2