Де Роон вернулся в стартовый состав Нидерландов на игру против Чехии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Нидерланды и Чехия.

Мартен де Роон, Getty Images

Второй игровой день 1/8 финала чемпионата Европы-2020 начнется с поединка, в котором будет принимать участие еще один бывший соперник сборной Украины по групповому этапу — Нидерланды, которые в Будапеште сыграют против Чехии.

Франк де Бур, по сравнению с игрой против Северной Македонии (3:0), вернулся к варианту с Мартеном де Рооном в центре поля, но оставил в атакующей паре с Мемфисом Депайем Дониэлла Малена.

Ярослав Шилгавы, после игры против Англии, был вынужден заменить дисквалифицированного Яна Борила на Павла Кадержабека, а травмированного Дариду сменил Антонин Барак, по левую руку от которого расположился Шевчик, сменивший Янкто.

Нидерланды: Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд, ван Анхолт — де Роон, Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален, Депай.

Запасные: Крул, Бизот, Велтман, Аке, Вейндал, Бергейс, Промес, Клаассен, Гравенберх, Вегхорст, Тимбер, Гакпо.



Чехия: Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек — Голеш, Соучек — Масопуст, Барак, Шевчик — Шик.