Хаверц — о Мюллере: Он третий помощник тренера
Молодой хавбек поделился мнением о ветеране немецкой сборной.
Кай Хаверц и Томас Мюллер, Германия
Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц высоко отозвался о своем соотечественнике Томасе Мюллере.
"Мюллер – третий помощник тренера. Своим авторитетом он привлекает множество игроков.
Томас очень важен для нас в плане общения на поле. С ним весело играть", – сказал немецкий хавбек.
Ранее Кай Хаверц стал самым молодым игроком в истории сборной Германии, забившим за чемпионате Европы.
Напомним, что команда Йоахима Лева вышла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет с Англией. Матч состоится во вторник, 29 июня.
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