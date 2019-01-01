Хаверц — о Мюллере: Он третий помощник тренера

Молодой хавбек поделился мнением о ветеране немецкой сборной.

Кай Хаверц и Томас Мюллер, Германия

Полузащитник сборной Германии Кай Хавертц высоко отозвался о своем соотечественнике Томасе Мюллере.

"Мюллер – третий помощник тренера. Своим авторитетом он привлекает множество игроков.

Томас очень важен для нас в плане общения на поле. С ним весело играть", – сказал немецкий хавбек.

Ранее Кай Хаверц стал самым молодым игроком в истории сборной Германии, забившим за чемпионате Европы.

Напомним, что команда Йоахима Лева вышла в 1/8 финала Евро-2020, где сыграет с Англией. Матч состоится во вторник, 29 июня.