27 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Португалия
ПОР
0
28 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Испания
ИСП
28 Июн
22:00
Франция
ФРА
Швейцария
ШВЦ
29 Июн
19:00
Англия
АНГ
Германия
ГЕР
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
Украина
УКР
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
Дания
ДАН

Хорватия — Испания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча плей-офф чемпионата Европы.

Хорватия - Испания, Getty Images
Хорватия - Испания, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Хорватии померяется силами со сборной Испании.

Хорватия — Испания

Понедельник, 28 июня, 19:00. Копенгаген, Паркен. Главный арбитр встречи — Джюнейт Чакыр (Турция). Телетрансляция — Футбол 1,2; ТРК Украина.

Поединок, в котором встретятся Хорватия и Испания, обещает быть очень интересным. Несмотря на то, что Испания является небольшим фаворитом в данном противостоянии, Хорватию со счетов не стоит сбрасывать. Все потому, что подопечные Златко Далича — очень дисциплинированная команда.

Сборная Хорватии сумела выйти из группы D, показав приличный футбол. В первом туре команда уступила Англии, хотя играла почти на равных с соперником. Во втором они поделили очки со сборной Чехии, также при равной игре. А в заключительном раунде не оставили шансов Шотландии, победив со счетом 3:1.

Соперник в 1/8 не самый простой, который для многих фанатов футбола считается одним из фаворитов на победу на чемпионате Европы. Но обыгрывать испанцев — реальная задача. Да и у Хорватии есть футболисты, способные перевернуть ход игры: Модрич, Влашич, Крамарич и другие.

Что касается сборной Испании, то у "Фурии Рохи" была одна из самых простых групп, однако сборные Польши и Швеции создали проблемы подопечным Луиса Энрике. Пожалуй, поединок против Словакии стал идеальным, ведь Испания победила со счетом 5:0, тем самым затмив неудачи в прошедших поединках (две ничьи — против Швеции (0:0) и против Польши (1:1).

В соперниках у испанцев команда, которую они обязаны проходить. Проходить на классе, ведь подбор игроков у "Фурии Рохи" отличный. Но нельзя забывать, что в футбол — непредсказуемая игра и произойти может все что угодно. Но для болельщиков не выход в 1/4 будет разочарованием.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович — Юранович; Вида, Чалета-Цар, Гвардиол — Модрич, Брозович, Ковачич — Влашич — Ребич, Петкович﻿

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Жерар Морено, Мората, Сарабия

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

"Мы не должны смотреть на других. Мы уважаем всех наших соперников, особенно завтрашних. Они знают, что у нас тоже крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть против нас. Мы должны быть предельно мотивированы. Наша цель — выйти в четвертьфинал".

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес:

"Хорваты — финалисты последнего чемпионата мира. Это топовая команда. Победа в этом матче будет зависеть от слаженной работы и стремления к успеху".

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо:

"Это большой, особенный матч, потому что я играл в Хорватии за загребское Динамо. У меня много друзей в сборной Хорватии. Я знал, что однажды окажусь в сборной Испании и сыграю с Хорватией".

footballпрогноз 0:1

 

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2