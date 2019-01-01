Хорватия — Испания. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча плей-офф чемпионата Европы.

Хорватия - Испания, Getty Images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Хорватии померяется силами со сборной Испании.

Хорватия — Испания

Понедельник, 28 июня, 19:00. Копенгаген, Паркен. Главный арбитр встречи — Джюнейт Чакыр (Турция). Телетрансляция — Футбол 1,2; ТРК Украина.

Поединок, в котором встретятся Хорватия и Испания, обещает быть очень интересным. Несмотря на то, что Испания является небольшим фаворитом в данном противостоянии, Хорватию со счетов не стоит сбрасывать. Все потому, что подопечные Златко Далича — очень дисциплинированная команда.

Сборная Хорватии сумела выйти из группы D, показав приличный футбол. В первом туре команда уступила Англии, хотя играла почти на равных с соперником. Во втором они поделили очки со сборной Чехии, также при равной игре. А в заключительном раунде не оставили шансов Шотландии, победив со счетом 3:1.

Соперник в 1/8 не самый простой, который для многих фанатов футбола считается одним из фаворитов на победу на чемпионате Европы. Но обыгрывать испанцев — реальная задача. Да и у Хорватии есть футболисты, способные перевернуть ход игры: Модрич, Влашич, Крамарич и другие.

Что касается сборной Испании, то у "Фурии Рохи" была одна из самых простых групп, однако сборные Польши и Швеции создали проблемы подопечным Луиса Энрике. Пожалуй, поединок против Словакии стал идеальным, ведь Испания победила со счетом 5:0, тем самым затмив неудачи в прошедших поединках (две ничьи — против Швеции (0:0) и против Польши (1:1).

В соперниках у испанцев команда, которую они обязаны проходить. Проходить на классе, ведь подбор игроков у "Фурии Рохи" отличный. Но нельзя забывать, что в футбол — непредсказуемая игра и произойти может все что угодно. Но для болельщиков не выход в 1/4 будет разочарованием.

Ориентировочные составы

Хорватия: Ливакович — Юранович; Вида, Чалета-Цар, Гвардиол — Модрич, Брозович, Ковачич — Влашич — Ребич, Петкович﻿

Испания: Унай Симон — Аспиликуэта, Эрик Гарсия, Ляпорт, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Жерар Морено, Мората, Сарабия

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич:

"Мы не должны смотреть на других. Мы уважаем всех наших соперников, особенно завтрашних. Они знают, что у нас тоже крепкая команда, и не рады, что им предстоит играть против нас. Мы должны быть предельно мотивированы. Наша цель — выйти в четвертьфинал".

Нападающий сборной Испании Ферран Торрес:

"Хорваты — финалисты последнего чемпионата мира. Это топовая команда. Победа в этом матче будет зависеть от слаженной работы и стремления к успеху".

Полузащитник сборной Испании Дани Ольмо:

"Это большой, особенный матч, потому что я играл в Хорватии за загребское Динамо. У меня много друзей в сборной Хорватии. Я знал, что однажды окажусь в сборной Испании и сыграю с Хорватией".