Де Лигт получил красную карточку в матче с Чехией и установил рекорд чемпионата Европы

Защитник отметился не самым приятным достижением.

Маттейс де Лигт, getty images

В матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии защитник команды Франка Де Бура Маттейс де Лигт получил красную карточку.

По информации Squawka, он стал четвертым нидерландцем в истории, удаленным с поля в рамках поединка чемпионата Европы.

Таким образом, сборная Нидерландов стала первой командой с таким количеством красных карточек на данном турнире.

Примечательно, что все 4 удаления были получены во встречах с национальными командами Чехии и Чехословакии. В 1976 году красные карточки получили Йохан Нескенс и Вим ван Ханеген, а в 2004 Джон Хейтинга.