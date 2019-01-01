Де Лигт получил красную карточку в матче с Чехией и установил рекорд чемпионата Европы
Защитник отметился не самым приятным достижением.
В матче 1/8 финала Евро-2020 между сборными Нидерландов и Чехии защитник команды Франка Де Бура Маттейс де Лигт получил красную карточку.
По информации Squawka, он стал четвертым нидерландцем в истории, удаленным с поля в рамках поединка чемпионата Европы.
Таким образом, сборная Нидерландов стала первой командой с таким количеством красных карточек на данном турнире.
Примечательно, что все 4 удаления были получены во встречах с национальными командами Чехии и Чехословакии. В 1976 году красные карточки получили Йохан Нескенс и Вим ван Ханеген, а в 2004 Джон Хейтинга.
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