Чехия сенсационно обыграла Нидерланды и вышла в четвертьфинал Евро-2020

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Раунд 1/8 финала чемпионата Европы постепенно перешел во второй игровой день, в рамках которого очередной экс-соперник сборной Украины по групповому этапу, сборная Нидерландов, открывала перечень увлекательных событий своим противостоянием против сборной Чехии на поле Пушкаш-Арены в Будапеште.

Коллектив Ярослава Шилгавы показал достаточно содержательный футбол в квартете D, и лишь по итогам последнего тура опустился на третью строчку с четырьмя набранными очками в активе. "Народная команда" качественно конкурировала с Хорватией, Англией и Шотландией, но турнирная сетка Евро-2020 была построена таким образом, что группа D гарантированно получала бы себе в соперники сильного соперника. Германия, Испания и Нидерланды, в любом случае, не даст соврать.

"Оранье" — хорошо знакомый для украинского фаната коллектив. Мы наблюдали за их игрой по ходу группового этапа, а команда Андрея Шевченко с матча против нидерландцев начинала свои выступления на Евро-2020. С уверенностью можно было сказать в итоге лишь одно — Нидерланды точно были сильнее каждого своего соперника по квартету, но вот за пределами этих "камерных" условий было сложно сделать прогноз относительно выступлений команды Франка де Бура. Так или иначе, но Украина сумела нащупать слабые места у этой сборной, поэтому чехам было с кого брать пример для собственных тактик.

Главный тренер сборной Нидерландов после игры против "сине-желтых" долго рассказывал о предстоящей его команде работе над ошибками. И на первых минутах действительно контроль был за "оранжевыми". Даже подобие верного голевого момента они создать сумели первыми, когда уже на восьмой минуте Де Лигт реши искать партнера под скидку с дальней штанги, после подачи с правого фланга, вместо удара в пустые ворота. Голкипер Чехии в эти минуты не чувствовал себя в своей тарелке, поэтому чудом уже в следующей атаке Калас сумел помешать Думфрису расстрелять ворота, после проброса мяча мимо вновь допустившего ошибку на выходе вратаря.

Нидерланды посчитали, что соперники будут привозить для них моменты и в дальнейшем, поэтому опрометчиво снизили уровень давления, за что получили два опасных удара от Соучека и Шика в сторону владений Стекеленбурга. Под конец первого тайма еще один выстрел последовал и от Барака — куда более опасный — от правого угла вратарской, но тут уже де Лигт успел постелиться в подкате. В сухом остатке, можно сказать, что голов от первого тайма мы так и не дождались, но вот тенденция, обозначенная коллективом Шилгавы, давала четкое осознание того, что борьба в этом матче еще только начинается.

Что происходило с "оранье" во время паузы и уже непосредственно в начале второго тайма — не знает никто. Вроде бы, опаснейший момент с гениальным рывком Малена от центра поля мимо центральных защитников должен был накренить чаши весов в сторону команды де Бура, но Вацлик почитал продвижение соперников, а в ответной атаке нелепая игра рукой со стороны де Лигта, который до этого оступился в борьбе против Шика, и помешал тем самым форварду сблизиться с воротами.

Казалось бы, андердог мог бы и закрыться в обороне на фоне такой ошибки соперников, но чехи были куда хитрее. На 69-й минуте ван Анхольт сбил Шевчика у углового флажка на левом фланге обороны, и как раз с этого штрафного пошла подача на дальнюю штангу, которая завершилась скидкой Каласа вдоль вратарской, с завершающим ударом Голеша с близкой дистанции.

Нидерланды шокированы, стараются вернуть контроль, но сразу получают молниеносный рывок в левый фланг штрафной от автора первого гола, который из свободной зоны поделился мячом с Патриком Шиком. Именно в этот момент все поняли, что уж точно не находясь в состоянии триумфа команда де Бура "поплывет по амстердамским каналам"

Таким образом, в четвертьфинале чемпионата Европы-2020 от данной пары команд продолжит выступать сборная Чехии, а для Нидерландов турнир был завершен.Нидерланды —0:2Голеш, 69, Шик, 80.Стекеленбург — Думфрис, де Врей, де Лигт, Блинд (Тимбер, 81), ван Анхолт (Бергейс, 81) — де Роон (Вегхорст, 73), Вейналдум, Ф. де Йонг — Мален (Промес, 57), Депай.Вацлик — Цоуфал, Челустка, Калас, Кадержабек — Голеш (Крал, 85), Соучек — Масопуст (Янкто, 79), Барак (Садилек, 90+2), Шевчик (Гложек, 85) — Шик (Кременчик, 90+2).Предупреждения: Думфрис — Цоуфал, де Йонг