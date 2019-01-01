Вермален и братья Азары — в основе Бельгии на матч против Португалии
Стали известны составы на данную игру.
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии сыграет против сборной Португалии.
Главные тренеры команд Роберто Мартинес и Фернанду Сантош определились со стартовыми составами на игру.
Бельгия: Куртуа — Алдервейрелд, Вертонген, Вермален — Менье, Тилеманс, Витсель, Э. Азар, Де Брюйне, Т. Азар — Лукаку
Запас: Миньйоле, Селс, Троссард, Прат, Мертенс, Карраско, Доку, Дендонкер, Денайер, Боята, Бентеке, Бачуай
Португалия: Патрисиу — Геррейро, Пепе, Диаш, Далот — Санчеш, Палинья, Моутиньо, Жота, Силва — Роналду
Запас: Лопеш, Силва, Фонте, Фернандеш, Оливейра, Семеду, Невеш, Силва, Данилу, Мендеш, Фелиш, Гонсалвеш
Отметим, что на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча Бельгия — Португалия. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.
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