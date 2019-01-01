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Франция — Швейцария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча плей-офф чемпионата Европы.

Франция - Швейцария. getty images
Франция - Швейцария. getty images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Франции сыграет поединок против сборной Швейцарии.

Франция — Швейцария

Понедельник, 28 июня, 22:00. Бухарест, Арена Националэ. лавный арбитр встречи — Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина). Телетрансляция — Футбол 1,2; ТРК Украина.

Чемпионы мира в рамках 1/8 финала проверят свои силы на фоне более скромного соперника — сборной Швейцарии, которая в данной паре выглядит явным аутсайдером.

Французы выдали сильнейший первый матч группового этапа. Обыграв Германию со счетом 1:0, хотя этот счет был абсолютно не по игре, так как два гола Франции не засчитали, многие думали, что у Венгрии и Португалии никаких шансов не будет. Однако все оказалось не так и просто. После ничьей против Венгрии (1:1), Мбаппе и компания выдали зрелищную ничью против Португалии (2:2), но это не помешало им пробиться дальше.

Соперник попался проходной и, если не случится чудо, Франция окажется в 1/4 финала. Но если сработает фактор недооценки соперника, все может сложиться не в пользу команды Дешама.

Швейцария на стадии группового этапа играла блекло. Сначала команда поделила очки с Уэльсом, после с треском провалилась в матче с Италией, уступив с разгромным счетом 3:0. Все решалось в последнем туре, где им противостояла сборная Турции — самая слабая команда турнира по игре. И там была добыта важнейшая победа, которая и вывел Швейцарию на французов.

Будем откровенны. Шансов у подопечных Петковича очень мало, если и нет совсем. Однако выходить и пытаться показать свою игру — реально. Если Франции важно избавиться от недооценки, то Швейцарии — не бояться грозного соперника. 

Ориентировочные составы

Франция: Льорис — Варан, Лангле, Кимпембе -  Павар, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо — Мбаппе, Бензема

Швейцария: Соммер — Эльведи, Аканджи, Родригес — Видмер, Фройлер, Джака, Цубер — Шакири — Эмболо, Сеферович

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

"Это хорошо организованная команда с большим атакующим потенциалом благодаря Харису Сеферовичу, Брелю Эмболо и Джердану Шакири. Нам нельзя их недооценивать. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в конце матча на наших лицах были улыбки.

Жара в Будапеште сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами — пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что намного лучше. Здесь тоже жарко, но все же чуть полегче"/

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес:

"Нужно сохранять концентрацию и создавать моменты. Все считают, что Франция победит, и в этом наше преимущество. У нас не будет много моментов, а когда будут, нам обязательно нужно забивать".

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо:

"Для меня не важно забью я или нет. Главное — пройти в следующую стадию. В целом, я доволен нашим настроем. У нас очень хорошая команда. Даже в квалификации все действовали как одно целое".

footballпрогноз 2:0

 

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2