Франция — Швейцария. Накануне

Предлагаем вашему вниманию анонс матча плей-офф чемпионата Европы.

Франция - Швейцария. getty images

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Франции сыграет поединок против сборной Швейцарии.

Франция — Швейцария

Понедельник, 28 июня, 22:00. Бухарест, Арена Националэ. лавный арбитр встречи — Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина). Телетрансляция — Футбол 1,2; ТРК Украина.

Чемпионы мира в рамках 1/8 финала проверят свои силы на фоне более скромного соперника — сборной Швейцарии, которая в данной паре выглядит явным аутсайдером.

Французы выдали сильнейший первый матч группового этапа. Обыграв Германию со счетом 1:0, хотя этот счет был абсолютно не по игре, так как два гола Франции не засчитали, многие думали, что у Венгрии и Португалии никаких шансов не будет. Однако все оказалось не так и просто. После ничьей против Венгрии (1:1), Мбаппе и компания выдали зрелищную ничью против Португалии (2:2), но это не помешало им пробиться дальше.

Соперник попался проходной и, если не случится чудо, Франция окажется в 1/4 финала. Но если сработает фактор недооценки соперника, все может сложиться не в пользу команды Дешама.

Швейцария на стадии группового этапа играла блекло. Сначала команда поделила очки с Уэльсом, после с треском провалилась в матче с Италией, уступив с разгромным счетом 3:0. Все решалось в последнем туре, где им противостояла сборная Турции — самая слабая команда турнира по игре. И там была добыта важнейшая победа, которая и вывел Швейцарию на французов.

Будем откровенны. Шансов у подопечных Петковича очень мало, если и нет совсем. Однако выходить и пытаться показать свою игру — реально. Если Франции важно избавиться от недооценки, то Швейцарии — не бояться грозного соперника.

Ориентировочные составы

Франция: Льорис — Варан, Лангле, Кимпембе - Павар, Погба, Канте, Гризманн, Рабьо — Мбаппе, Бензема

Швейцария: Соммер — Эльведи, Аканджи, Родригес — Видмер, Фройлер, Джака, Цубер — Шакири — Эмболо, Сеферович

Что говорили перед матчем

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам:

"Это хорошо организованная команда с большим атакующим потенциалом благодаря Харису Сеферовичу, Брелю Эмболо и Джердану Шакири. Нам нельзя их недооценивать. Это матч плей-офф, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы в конце матча на наших лицах были улыбки.

Жара в Будапеште сказалась на нас. У нас был дополнительный день между матчами — пять, а не четыре. Но у наших соперников было восемь дней, что намного лучше. Здесь тоже жарко, но все же чуть полегче"/

Защитник сборной Швейцарии Рикардо Родригес:

"Нужно сохранять концентрацию и создавать моменты. Все считают, что Франция победит, и в этом наше преимущество. У нас не будет много моментов, а когда будут, нам обязательно нужно забивать".

Нападающий сборной Швейцарии Брель Эмболо:

"Для меня не важно забью я или нет. Главное — пройти в следующую стадию. В целом, я доволен нашим настроем. У нас очень хорошая команда. Даже в квалификации все действовали как одно целое".