Чехия сыграет с Данией в 1/4 финала Евро-2020
Обе команды уверенно вышли в четвертьфинал.
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Чехии сенсационно обыграла Нидерланды со счетом 2:0 и пробилась в четвертьфинал турнира.
За день до этого Дания не оставила шансов сборной Уэльса, разгромив соперника (0:4).
Таким образом в четвертьфинале турнира Дания сыграет против Чехии.
Поединок состоится в субботу, третьего июля. Начнется игра в 19:00.
Пока определилась единственная пара четвертьфиналистов чемпионата Европы.
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