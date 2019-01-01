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Бельгия минимальной победой выбила Португалию из розыгрыша Евро-2020

Кубок Анри Делоне точно получит нового обладателя.

Бельгия — Португалия, Getty Images
Бельгия — Португалия, Getty Images

Очевидно, что и первый матч отчетного игрового дня между Нидерландами и Чехией в Будапеште (0:2) был достаточно интересным для просмотра аудитории. Однако, чего уж тут таить, что в первую очередь нас всех интересовало главное блюдо вечера — противостояние в испанской Севилье, где первая команда мирового рейтинга сборных, Бельгия, встречалась с действующими чемпионами Европы — национальной командой Португалии.

На групповом этапе коллективы Роберто Мартинеса и Фернанду Сантуша принимали участие в серьезно удаленных от экватора условной турнирной сетки группах B и F. Глядя на состав их участников, не стоило прикладывать серьезных умственных усилий ради того, чтобы сделать достаточно очевидный вывод — "европейским селесао" в противостояниях против Франции, Германии и Венгрии было куда сложнее, чем "Красным дьяволам" с Финляндией, Данией и россиянами.

Как итог, Бельгия в своем квартете финишировала на первой строчке со 100-процентным результатом, а вот Португалия оказалась лишь на третьем месте с четырьмя набранными очками — на целый один балл больше, чем на аналогичной стадии триумфального для них Евро-2016. Впрочем, относительно качества исполнения и кадрового подбора футболистов, эти две сборные являлись претендентами на победу в текущем турнире. Наверное, оттого и было немного грустно — кто-то в этот вечер точно должен был оказаться за бортом турнира.

Сценарий данного поединка словно был известен нам заранее. Португалия выступала большую часть первого тайма в низком блоке, а креативная составляющая отдавалась на усмотрение их соперникам. Единственным, что могло внести коррективы в эти планы, Жоты уже на шестой минуте матча в контратаке с левого фланга штрафной, после которого мяч прошел в стороне от дальней штанги. Команда Сантуша, не познав ситуативный успех, закрылась на своей половине, и лишь изредка пыталась подобраться к чужим владениям.

В то же самое время, от "Красных дьяволов" не наблюдалось должного уровня интенсивности действий в передней линии. Бельгия словно играла в поддавки, пытаясь спровоцировать соперников на перехват инициативы, но те упрямо сопротивлялись.

Долгое время мяч то и дело переходил от одной команде к другой, без особого обострения, но индивидуальные ошибки гостей перед перерывом позволили соперникам уйти на перерыв при лидерстве по счету на табло. Череда отскоков перед штрафной завершилась передачей Менье в левый фланг под удар Торгану Азару, которого вовремя не накрыли опорники, а Патрисиу откровенно проспал дальний удар в дальний угол. Очень важный ход от команды Мартинеса перед второй половиной матча.

Наибольший парадокс данного матча заключался в том, что сколько бы ни наносила опасных ударов в сторону чужих ворот сборная Португалии, единственный выстрел в створ за всю игру, который еще и оказался результативным, предрешил судьбу поединка. Команда Сантуша показала высокие скорости во второй половине, а их соперники начали игру после перерыва с потери своего лидера атак. Кевин де Брюйне не смог отойти от последствий грубого подката Жоау Палиньи под занавес первого тайма, поэтому тренерскому штабу пришлось сразу снимать его с игры.

Без мозгового центра на футбольном поле, Бельгия играла в достаточно прямолинейный футбол, поэтому дальний удар Лукаку стал редким образцом удачной попытки этой сборной атаковать чужие ворота. Соперники, в свою очередь, предлагали подходы разнообразных калибров, но вот подойти к владениям Куртуа ближе, чем лицевая граница штрафной, им уже никто не давал. Португальцы совершали много попыток нанести удар, но ближе всего к голу были в моменте с попаданием в правую штангу от Геррейру из полукруга у штрафной. А поскольку защитник не забил в той ситуации, то и отыграться команда Сантуша не смогла, хотя и владела преимуществом. Кубок придется отдавать.

Таким образом, сборная Бельгии в данной паре команд оказалась сильнее, поэтому уже на стадии четвертьфинала сыграет против Италии в Мюнхене уже 2 июля, а вот для Португалии чемпионат Европы-2020 подошел к концу уже на первом шаге плей-офф.

Бельгия — Португалия 1:0
Гол: Т. Азар, 42

Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген, Вермален — Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5) — де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Э. Азар (Карраско, 87).

Португалия: Патрисиу — Далот, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо (Фернандеш, 55), Палинья (Данилу, 78), Санчеш (Оливейра, 79) — Б. Силва (Фелиш, 55), Роналду, Жота (А. Силва, 70).

Предупреждения: Вермален, Альдервейрельд — Палинья, Далот, Пепе.

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