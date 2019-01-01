Бельгия — Португалия 1:0 Видео гола и обзор матча
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В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Бельгии оказалась сильнее Португалии (1:0).
Несмотря на обилие голевых моментов у ворот Тибо Куртуа, единственный мяч в поединке был забит Торганом Азаром.
Вашему вниманию видео гола и обзор противостояния:
Бельгия — Португалия 1:0
Гол: Т. Азар, 42
Бельгия: Куртуа — Альдервейрельд, Вертонген, Вермален — Менье, Тилеманс, Витсель, Т. Азар (Дендонкер, 90+5) — де Брюйне (Мертенс, 48), Лукаку, Э. Азар (Карраско, 87).
Португалия: Патрисиу — Далот, Диаш, Пепе, Геррейру — Моутиньо (Фернандеш, 55), Палинья (Данилу, 78), Санчеш (Оливейра, 79) — Б. Силва (Фелиш, 55), Роналду, Жота (А. Силва, 70).
Предупреждения: Вермален, Альдервейрельд — Палинья, Далот, Пепе.
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