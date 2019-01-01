Роналду не забивал со штрафного на чемпионатах Европы — у него было 28 попыток
Последнее время штрафные от звезды футбола не впечатляют.
Сборная Португалии в 1/8 финала Евро-2020 уступила сборной Бельгии и покинула турнир.
Однако матч выдался очень интересным и с точки зрения голевых моментов со стороны португальцев.
Лидер команды Криштиану Роналду имел две возможности забить со штрафного удара, однако сделать у него этого так и не вышло.
Более того, Роналду еще ни разу в своей карьере не отличался со штрафного на чемпионатах Европы, хотя имел 28 попыток забить.
И в клубной карьере последнее время ему не везет, а статистика, мягко говоря, удручающая. Имея 71 возможность исполнить штрафной в составе Ювентуса, Он забил лишь раз.
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