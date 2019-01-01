Де Лигт: По сути Нидерланды проиграли из-за меня

Футболист поделился мнением о проигранном матче.

Защитник сборной Нидерландов Матейс де Лигт прокомментировал поражение в матче против сборной Чехии в рамках 1/8 финала Евро-2020.

"Конечно, это ужасно. По сути мы проиграли из-за меня. Оглядываясь назад... Я не должен был дать мячу так отскочить от моей руки".

"Мне казалось, игра у нас под контролем. У нас было несколько моментов, особенно в первом тайме.

Не сложилось у меня и ощущения, что соперник создавал много опасных ситуаций. Но красная карточка, очевидно, повлияла", — сказал де Лигт.

Видео голов и обзор матча Нидерланды — Чехия можно смотреть на Football.ua.