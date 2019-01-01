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Сантуш — о вылете с Евро-2020: Игроки плачут, как и все португальцы

Наставник сборной Португалии рассказал о своих впечатлениях об игре его команды в матче против Бельгии.

Фернанду Сантуш, Getty Images
Фернанду Сантуш, Getty Images

Сборная Португалии накануне вынужденно сложила полномочия в процессе защиты титула чемпионов Европы, минимально уступив национальной команде Бельгии на поле севильского Эстадио де-ла-Картуха (0:1).

Бельгия — Португалия 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, главный тренер "европейских селесао" Фернанду Сантуш прокомментировал выступления своих подопечных в данной игре: "Сегодня удача отвернулась от нас. А как сказать по-другому, когда противник за весь матч наносит один удар в створ и ты пропускаешь...

Но игроки сделали все возможное, чтобы уйти от поражения. Они отдали все силы, и мы не должны винить их в чем-то. У нас было меньше времени на отдых, но мы нашли в себе силы, чтобы на равных играть с более свежим соперником.

Мы разочарованы и очень расстроены. Кто-то даже плачет в раздевалке. Ребята отдали все силы. Бельгия нанесла шесть ударов по воротам и забила гол. У нас было 29 ударов по воротам, мы дважды попали в штангу. Поражение есть поражение.

Честно говоря, у меня просто нет слов... Мы все хотели победить и верили, что у нас все получится. Мы верили, мы были убеждены, что можем выйти в финал и победить. Тут дело не в справедливости: мы пропустили гол и не смогли забить в ответ.

Эта игра — большое разочарование для нас, потому что мы верили, что сможем победить как в 2016 году. Игроки плачут, как и все португальцы. Есть вещи, которые могут помочь тебе в будущем. В 2018 году мы покинули чемпионат мира на стадии 1/8 финала, а на следующий год выиграли Лигу наций. Нам надо смотреть вперед и попытаться выиграть следующий чемпионат мира", — подытожил наставник.

Таким образом, сборная Португалии покинула розыгрыш чемпионата Европы-2020, а Бельгии теперь предстоит 2 июля в Мюнхене сыграть против Италии на стадии четвертьфинала.

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