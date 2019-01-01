Мартинес: Не хотел, чтобы команда потеряла концентрацию

Наставник сборной Бельгии рассказал о своих впечатлениях об игре его команды в матче против Португалии.

Роберто Мартинес, Getty Images

Сборная Бельгии в поединке 1/8 финала чемпионата Европы-2020 сумела минимально обыграть Португалию за счет единственного удара в створ чужих ворот, который полузащитник Торган Азар нанес незадолго до конца первого тайма (1:0).

Бельгия — Португалия 1:0 Видео гола и обзор матча

Главный тренер "Красных дьяволов" Роберто Мартинес по завершении поединка прокомментировал выступление своих подопечных в данной игре: "Мы показали потрясающую концентрацию и очень хорошо защищались. Наша команда контролировала игру и отлично оборонялась, когда это было необходимо.

Мы забили очень красивый гол, а во втором тайме, как и следовало ожидать, инициатива перешла к Португалии. Нам нужно было показать свой несгибаемый характер. Наш план, так или иначе, был основан на двух аспектах — тактическая дисциплина и холодный расчет. Если бы мы лучше распоряжались мячом в контратаках и больше владели им, то, возможно, могли бы извлечь большее из рискованной игры сборной Португалии во втором тайме.

Почему я так долго ждал с заменами? Я не хотел, чтобы команда потеряла концентрацию, к тому же нельзя было исключать дополнительное время. Я больше думал о том, чтобы ничего не сломать в нашей игре. Я видел, что игроки справляются. Выходя на замену, иногда трудно сразу войти в игру, поэтому я не считал нужным выпускать других футболистов", — заключил испанский наставник.

Также, Мартинес сообщил первые официальные данные о травмах Эдена Азара и Кевина де Брюйне: "Пока рано говорить о том, насколько серьезны их травмы. У Кевина не все в порядке с голеностопом. У Эдена мышечные проблемы. Чтобы сказать точнее, мы должны сначала дождаться диагноза".

Сборная Бельгии сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы-2020, где уже 2 июля сыграет против Италии на поле Альянц Арены в Мюнхене.