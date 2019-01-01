Рубен Диаш: Португалия была обязана побеждать

Защитник сборной Португалии рассказал о своих впечатлениях об игре его команды в матче против Бельгии.

Рубен Диаш, Getty Images

Действующие чемпионы Европы, сборная Португалии, уже на стадии 1/8 финала Евро-2020 были вынуждены распрощаться с надеждами защитить свой титул, минимально уступив национальной команде Бельгии (0:1).

Бельгия — Португалия 1:0 Видео гола и обзор матча

После финального свистка, защитник "европейских селесао" Рубен Диаш рассказал о своих впечатлениях относительно хода данного поединка: "Я бы не сказал, что наш план на игру был ошибочным. Наоборот, мы смотрелись хорошо и превосходили противника. К сожалению, мы не добились того, о чем мечтали. И дело тут вообще не в плане — мы просто обязаны были побеждать.

Мы постоянно угрожали чужим воротам. Даже в первом тайме мы ни в чем не уступали противнику. В итоге им повезло, что мяч полетел по сложной траектории и попал в сетку. Мы много раз были близки к тому, чтобы сравнять счет, но сегодня мяч просто не хотел идти в ворота", — заключил футболист.

Таким образом, сборная Португалии покинула розыгрыш чемпионата Европы-2020, а Бельгии теперь предстоит 2 июля в Мюнхене сыграть против Италии на стадии четвертьфинала.