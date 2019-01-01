Палинья: Бельгии сегодня повезло

Полузащитник сборной Португалии рассказал о своих впечатлениях об игре его команды в матче против Бельгии.

Жоау Палинья в матче против Бельгии, Getty Images

Национальная команда Португалии досрочно распрощалась с надеждами на защиту титула чемпионов Европы, уступив сборной Бельгии уже на стадии 1/8 финала Евро-2020 (1:0).

Бельгия — Португалия 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершении поединка, полузащитник "европейских селесао" Жоау Палинья, который под конец первого тайма нанес травму лидеру атак сборной Бельгии Кевину де Брюйне, прокомментировал выступления своей команды по ходу данной игры.

"Мы создали больше моментов, чем Бельгия. В первом тайме нам удавалось хорошо контролировать игру. Я не помню ни одного момента у Бельгии, кроме гола. Мы возвращаемся в Португалию с чувством огромного разочарования, потому что этот результат не то, чего мы хотели.

Нам нужно было сравнивать счет, и мы настойчиво пытались переломить ситуацию на протяжении всего второго тайма. У нас было несколько отличных моментов, но мы не забили. Бельгии сегодня повезло. Мы хотели большего. Мы всегда стремимся к победе на любом турнире. Несмотря на то, что мы маленькая страна, нам удалось выиграть Евро и Лигу наций. Это говорит об уровне нашей команды. Нам надо смотреть вперед", — подытожил футболист.

Таким образом, сборная Португалии покинула розыгрыш чемпионата Европы-2020, а Бельгии теперь предстоит 2 июля в Мюнхене сыграть против Италии на стадии четвертьфинала.