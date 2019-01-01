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Шоу — о критике от Моуриньо: Серьезно, что с ним нет так?

Английский защитник прокомментировал слова своего бывшего наставника.

Жозе Моуриньо и Люк Шоу (справа), Getty Images
Жозе Моуриньо и Люк Шоу (справа), Getty Images

Игра сборной Англии против Чехии в последнем туре группового этапа чемпионата Европы-2020 была далеко не самой удачной, однако принесла важные три очка коллективу Гарета Саутгейта (1:0).

Очевидно, что многие футболисты "трех львов" оказались под давление критики, однако больше всех в этом плане досталось левому защитнику Люку Шоу, в адрес которого его бывший главный тренер Жозе Моуриньо высказал мнение, что игра футболиста была "крайне неудачной".

Накануне матча против Германии в 1/8 финала Евро-2020 защитник сборной Англии ответил своему экс-наставнику: "Серьезно, что с ним нет так? Очевидно, что я многое могу сказать о нем, как и он обо мне.

Когда мы работали вместе, я не помню ни одного конфликта между нами. Я считаю, что Жозе был блестящим менеджером в свое время, однако прошлое всегда остается позади. Нужно двигаться дальше, но, очевидно, что он уже не в силах прогрессировать.

Он постоянно говорит обо мне, что мне лично кажется достаточно странным. Мои партнеры по команде часто спрашивали: "Что с ним не так? Почему он продолжает говорить о тебе?". Не знаю, что тут сказать.

То, что он говорит сейчас, — ничто, по сравнению с тем, что я слышал в свой адрес раньше, если честно. Я уже давно это пережил и сильно вырос с того времени. Теперь, мне достаточно легко игнорировать его комментарии и даже смеяться над ними. Но лучше, все-таки, просто игнорировать и продолжать жить своей жизнью", — подытожил футболист.

Напомним, что матч Англия — Германия на Уэмбли состоится 29 июня, в 19:00 по киевскому времени.

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