Шевченко: Швеция заслуживает огромного уважения

Наставник "сине-желтых" поделился своими мыслями о ближайшем сопернике на Евро-2020.

Андрей Шевченко, Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко проанализировал соперника "сине-желтых" на стадии 1/8 финала Евро-2020 — национальной команды Швеции.

"Это очень организованная команда, и я с огромным уважением к ней отношусь. У них есть определенный стиль игры — они его постоянно придерживаются. Те вещи, которые они делают, они делают очень хорошо, особенно вертикальные передачи. У них два отличных нападающих. Команда очень силовая, практически не проигрывает единоборства. Очень хорошо играет на втором этаже. Повторюсь, команда заслуживает огромного уважения.

Победа над Швецией на Евро-2012? Это был мой последний матч перед зрителями в Киеве. Конечно, эмоции были просто супер. Я давно ждал такого матча, долго к нему шел и готовился. Мне хотелось закончить свою карьеру на высокой ноте. Думаю, мне это удалось. Еще более приятно было то, что мы добились победы", — приводит слова Шевченко пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Швеция — Украина состоится завтра, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.