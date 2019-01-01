Де Хеа досрочно покинул тренировку сборной Испании
Участие основного испанского вратаря в матче против Хорватии под вопросом.
Вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Испании Давид Де Хеа может пропустить поединок 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.
По информации источника, 30-летний испанец был вынужден досрочно закончить тренировочное занятие национальной команды. Про повреждение ничего не сказано, но есть опасения по поводу возможного участия Давида в ближайшей встрече.
Также отметим, что Де Хеа еще не провел ни одного матча на турнире, а место основного вратаря занимает Унаи Симон.
Напомним, матч Хорватия — Испания пройдет сегодня, 28 июня, в 19:00 по киевскому времени.
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