Де Хеа досрочно покинул тренировку сборной Испании

Участие основного испанского вратаря в матче против Хорватии под вопросом.

Давид Де Хеа (справа), Getty Images

Вратарь Манчестер Юнайтед и сборной Испании Давид Де Хеа может пропустить поединок 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Хорватии. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

По информации источника, 30-летний испанец был вынужден досрочно закончить тренировочное занятие национальной команды. Про повреждение ничего не сказано, но есть опасения по поводу возможного участия Давида в ближайшей встрече.

Также отметим, что Де Хеа еще не провел ни одного матча на турнире, а место основного вратаря занимает Унаи Симон.

Напомним, матч Хорватия — Испания пройдет сегодня, 28 июня, в 19:00 по киевскому времени.