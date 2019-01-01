Система игры сборной Швеции: "Зона" викингов, провокации ошибок и система "земля-воздух"

В преддверии матча 1/8 финала Евро-2020 Швеция — Украина детально разберем систему игры соперника команды Андрея Шевченко.

Сборная Швеции, Getty Images Источник: Сергей Костенюк

Скандинавская сборная заняла первое место в группе Е, сыграв вничью с Испанией (0:0) и выиграв у Словакии (1:0) и Польши (3:2). Последняя победа стала судьбоносной для сборной Украины. Этот результат дал зеленый свет на ее выход в плей-офф с третьего места.

С точки зрения тактики, главной особенностью шведов является стабильность их системы игры. Как и в Лиге наций, в отборочном турнире ЧМ, в товарищеских матчах, команда Яна Андерссона в групповом турнире Евро-2020 действовала исключительно по структуре 4-4-2. Это единственная сборная на турнире, которая на регулярной основе играет по этой классической схеме.

В этом есть, как преимущества, так и недостатки. С одной стороны, стабильная модель игры гарантирует отлаженность взаимодействий игроков, с другой — Швеция является самой предсказуемой сборной турнира. В отличие от тех же австрийцев или голландцев мы точно знаем, по какой схеме и в какой манере команда Яна Андессона будет противостоять сборной Украины. Разумеется, это не облегчает сам процесс противостояния достаточно сильной команде, но делает более качественным процесс подготовки плана на игру.

Заявка сборной Швеции на Евро-2020:

Главный тренер: Ян Андерссон

Вратари: Карл-Юхан Юнссон (Копенгаген), Кристоффер Нордфельдт (Генчлербирлиги), Робин Ульсен (Эвертон).

Защитники: Эмиль Крафт (Ньюкасл), Виктор Линделеф (Манчестер Юнайтед), Маркус Даниэльсон (Далянь Ифан), Мартин Ульссон (Хэкен), Людвиг Аугустинссон (Вердер), Понтус Янссон (Брентфорд), Филип Хеландер (Рейнджерс), Микаэль Лустиг (АИК), Андреас Гранквист (Хельсинборг).

Полузащитники: Эмиль Форсберг (Лейпциг), Кен Сема (Уотфорд), Виктор Классон (Краснодар), Деян Кулусевски (Ювентус), Себастьян Ларссон (АИК), Альбин Экдаль (Сампдория), Кристоффер Ульссон (Краснодар), Йенс-Люс Каюсте (Митьюлланд), Маттиас Сванберг (Болонья), Густав Свенссон (Гуанчжоу).

Нападающие: Маркус Берг (Краснодар), Александр Исак (Реал Сосьедад), Робин Квайсон (Майнц), Джордан Ларссон (Спартак Москва).

На схеме — оптимальный состав сборной Швеции. В трех матчах группового турнира стартовый состав был практически одинаковым. Лишь на третий матч с Польшей Ян Андерссон дал возможность отдохнуть возрастному Бергу, выпустив со старта в пару к Исаку — мобильного Квайсона.

В воротах играет Робин Ульсен из английского Эвертона. Как и наш Георгий Бущан, голкипер сборной Швеции был одним из самых заметных представителей вратарского цеха на стадии группового турнира. Работы у Ульсена было предостаточно. Два "сухих" матча — это во многом его заслуга.

В обороне справа налево действует сыгранный и опытный квартет защитников — Лустиг (АИК), Линделеф (Ман. Юнайтед), Даниэльсон (Далянь Ифан) и Аугустинссон (Вердер). Центр поля цементируют Экдаль (Сампдория) и Ульссон из Краснодара (он же Ольссон по версии некоторых источников).

Капитан команды Себастьян Ларссон (АИК) и Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг) играют правого и левого полузащитников соответственно. Пару форвардов в двух матчах составляли техничный дриблер Исак (Реал Сосьедад) и опытный Берг (Краснодар). Вместо последнего может сыграть Квайсон из Майнца и набравший форму после карантина — Кулушевски (Ювентус). Его участие в матче с Украиной не подвергается сомнению, но пока можно лишь предполагать, выйдет ли Деян с первых минут или на замену. Кулушевски достаточно универсален. Также он может эффективно отыграть и правого полузащитника.

Независимо от замен по ходу матча, структура сборной Швеции не меняется. Очень важным аспектом в игре нашего соперника является игра без мяча. Большую часть времени шведы проводят в деструктивной фазе.

Это средние показатели активных действий Швеции в вертикальных и горизонтальных зонах в матчах группового турнира. Не смотря на то, что весомый удар по общей статистике шведов был нанесен в матче с Испанией, даже во встречах с более скромными оппонентами скандинавы имели меньший процент владения мяча. Касательно, вертикальных зон — здесь наблюдается баланс.

Сборная Швеции практически не имеет зависимости от мяча. Показательным в этом отношении можно назвать их игру с командой Луиса Энрике. Швеция контролировала мяч всего 15% игрового времени! Даже учитывая особенности и потенциал соперника — аномальные показатели. Хотя, "сине-желтых" это абсолютно не смущало. Они дисциплинированно продолжали выполнять план на игру. Конечно, испанцы были сильнее, и ничья далась команде Андерссона не без доли везения, но при этом, за свое образцовое терпение Швеция была вознаграждена двумя убойными моментами и при определенных обстоятельствах могла рассчитывать и на большее.

Тепловая карта матча с Испанией — это ценный экспонат в условном музее чемпионатов Европы. Это запечатленный рекорд континентальных форумов по наибольшей разнице в контроле мяча. Средний показатель передач подряд у шведов в том матче — 2 паса.

Карта передач в финальную треть поля также выглядит шокирующе. Швеция практически в семь раз меньше играла в третью зону. Почти все атакующие действия в том матче скандинавы совершали на правом фланге.

Статистические данные сборной Швеции очень хорошо характеризуют ее манеру игры. Бросаются в глаза критически низкие показатели созидательных действий. Тем не менее, команда Андерссона не уступает Украине по количеству ударов по воротам. У нас соотношение — 9,7(мы):15,3(нам).

Нужно отметить, что основную роль в завершающей стадии атак играли правши. В среднем, на семь ударов по воротам правой приходится один удар левой ногой. У нас же в этом плане — равенство (пр-4,3 и лев-4). Головой мы били не меньше шведов — 1,3 удара за матч. В целом, шведы сильны в воздухе, но низкий показатель связан с небольшим количеством подходом к воротам.

У победителей группы Е самый низкий на Евро-2020 средний процент владения мячом, наименьшее количество передач и худший показатель их точности. Это единственная команда на турнире, у которой точность передач составляет менее 70%. Зато по количеству верховых единоборств шведам нет равных, правда по выигранным дуэлям в воздухе они на пятом месте, тогда, как сборная Украины в этих показателях пасет задних.

Нет равных шведам и в элементарных выносах мяча — 34 (в среднем за матч). Для сравнения, команда Шевченко имеет в своем активе 16,3 подобных технико-тактических действия.

Сборная Швеции не дорожит мячом. При отборах и перехватах команда Андерссона старается развивать быструю атаку. Если соперник накрывает контрпрессингом или в зоне мяча оппоненты имеют численное превосходство, шведы не рискуют, следует вынос. Длинные передачи имеют важное значение в развитии атак "сине-желтых". Дальше игроки группы атаки пытаются зацепиться за мяч, идет борьба за подбор, при потере активируется контрпрессинг. Если не получается быстро вернуться в конструктивную фазу игры, шведы оперативно перестраиваются на позиционную оборону.

В среднем блоке поддерживается структура, которую можно идентифицировать, как 4-2-2-2. Как правило, крайние полузащитники Форсберг и Ларссон занимают позиции между линий нападающих и опорных. Игроки сборной Швеции позволяют сопернику разыгрывать мяч на своей трети поля, но если последует неаккуратный пас, кто-то замешкается, или развернется с мячом лицом к своим воротам, казалось статичный блок шведов идет в активный отбор. Швеция проповедует зонный метод обороны, но прессинг по триггеру никто не отменял.

В прессинге задействована группа игроков, в большинстве случаев давление осуществляется одной волной. Если ее отрезать, во второй трети поля открывается много свободного пространства для развития атаки.

В позиционной обороне, по мере продвижения соперником мяча во вторую треть поля Форсберг и Ларссон опускаются до уровня центральных полузащитников, команда Андерссона переходит на чистые 4-4-2 и при открытом мяче постепенно садится в низкий блок.

На скриншоте выше — пример, как фланговые игроки выбрасываются на соперника с мячом в своей вертикальной зоне. Линии обороны смещаются к зоне мяча. Игроки сборной Испании, которые находятся в зоне взаимодействий, закрыты Экдалем и Исаком.

Встречая подобное сопротивление, испанцы часто через защитников переводили мяч на противоположный фланг, раскачивая низкий блок Швеции. На скриншоте выше — эпизод, который демонстрирует не безупречную позиционную оборону скандинавов. Центрбеки держат форварда, тогда как между ними и крайними защитниками при переводах могут образовываться слишком большое расстояние. Эти коридоры нужно использовать. Менее надежным является именно левый полуфланг шведов. Один из лучших игроков команды — Форсберг, не так эффективен в оборонительных действиях, как Себастьян Ларссон.

Еще один важный момент в обороне Швеции — защитники часто выдергивались из линий за открывающимися в недодачу нападающими. На скриншоте видно, как Мората опускается в глубину, а Линделеф идет за ним, оставляя свою зону. Шведы очень осторожны в такие моменты. Центрбек МЮ поддавливал нападающего до того момента, пока он не достиг линии хавбеков сборной Швеции. Линделеф моментально вернулся в зону, но в принципе, если готовиться к подобным моментам, то у инсайда при своевременной и точной передаче в открытый коридор, достаточно времени для атаки пространства и прорыва обороны.

В контрольных матчах перед Евро сборная Украины практиковала позиционную игру в атаке с одновременными открываниями отдельных игроков в недодачу и в глубину. Нужно воспользоваться тем, что Швеция дает возможность разыгрывать мяч. У команды Шевченко будет возможность выстраивать структуру своей позиционной игры в атаке и попробовать свои наработки в большом деле. В среднем блоке Швеция часто грешит слишком большими зазорами между линиями обороны. В этой фазе атаки актуальны открывания в этих зонах. В ситуациях, когда нападающие и крайние полузащитники позволяют разыгрывать мяч на своей половине поля также можно использовать вариант с забросами в глубину. В низком блоке, под давлением соперника линии обороны часто слишком тесно прижимаются друг к другу. В эти моменты также можно исполнять подготовленные передачи в глубину, в частности из полупространств.

На этом скриншоте — эпизод со вторым голом Левандовски. Очередной пример несовершенства обороны сборной Швеции. На последних минутах матча защитники по центру оставили свободным лучшего форварда мира. При этом, сразу два центрбека держат одного из партнеров Роберта.

Стилистически, эта команда подходит нашей сборной больше, чем Австрия. Разумеется, мы не становимся от этого фаворитами противостояния. Предматчевый статус должен волновать нас меньше всего. Но время, которое у команды Шевченко было для восстановления и подготовки к матчу и стилистические характеристики оппонента позволяют нам рассчитывать на свою игру. Принципы зонной обороны у соперника предоставят нашей команде достаточно времени для взаимодействий в конструктивной фазе игры. Это то, чего нас лишают, когда сборная Украины находится под системным прессингом.

Нередко, "сине-желтые" дают оппонентам время и пространство для подач в штрафную или ударов с дальней дистанции. Пример подобного момента на скриншоте выше. Коке спокойно исполнял диагональную передачу из полупространства, что всегда очень опасно. В итоге сразу два игрока сборной Испании пошли на завершение и от гола Швецию спас невероятный сейв Ульсена.

Периодически Швеция включается в давление и в такие моменты игроки интенсивно действуют в отборе, но большую часть времени, находясь в позиционной обороне триумфаторы квартета Е, выдавливая мяч из своей вертикальной зоны, по большому счету эмитировали отбор. Часто футболист быстро стартует на владеющего мячом оппонента, но останавливался перед ним. Как правило, подобные попытки имитации давления — это провокация не вынужденной ошибки. Неаккуратный пас назад или поперек поля может активировать реальный коллективный прессинг и привести к переходу в быструю атаку.

На скриншоте выше — пример высокой линии обороны Швеции в матче с Польшей. При этом, команда Андерссона не идет в прессинг. Это еще один важный момент, который активно наигрывался в спаррингах Украины перед Евро. Команда Андрея Шевченко должна пользоваться подобными условиями и пытаться забрасывать мяч за спины защитникам.

Также следует отметить свободное пространство между линиями обороны. Лишь в матче с Испанией шведы держали максимальную вертикальную компактность. В противостояниях с примерно равными оппонентами "викинги" нередко допускали разрывы. Вопреки общему всеобщему мнению, позиционная оборона скандинавской команды далека от совершенства.

Не смотря на свою лояльность к игре без мяча, соперник сборной Украины имеет достаточно слаженную и оригинальную структуру в позиционных атаках. Лучше всего она проявилась в матче со Словакией, когда Швеции пришлось больше играть с мячом.

В большинстве случаев, левый фулбек Аугустинссон поднимался вверх по бровке, создавая атакам ширину. В линии обороны оставалась тройка. Лустиг реже шел вперед и в подобные моменты временно становился правым центральным беком. Форсберг и Ларссон при атаках сужались, открываясь между линиями в центре и полуфлангах. Образовывалась несколько ассиметричная структура, которую можно идентифицировать, как 3-2-3-2, а в более продвинутой фазе атаки атакующие хавбеки и Аугустинссон и вовсе насыщали линию атаки. Более узкий фронт атаки позволял эффективней использовать контрпрессинг.

Также, нужно отметить важную роль Форсберга при развитии позиционных атак. Легионер Лейпцига опускается в глубину, создает дополнительный вариант для партнеров или освобождает зоны. По сути, Эмиль участвует во всех фазах атаки. Именно он является лучшим бомбардиром команды.

Даже в отсутствии Ибрагимовича шведы имеют в составе, как минимум двух игроков, которые способны сделать разницу на самом высоком уровне. Разумеется, речь идет о Форсберге и Исаке. Это техничные и креативные исполнители, решения которых очень трудно предугадать.

Во всех трех матчах можно было наблюдать эффективное взаимодействие между парой форвардов, кто бы это ни был: Исак — Берг, Исак – Квайсон или Исак – Кулусевски. Если один нападающий открывался в недодачу и на него следовала передача, в большинстве случаев, он одним касанием отправлял в прорыв за спины защитникам своего партнера. Эта наигранная комбинация. Защитники сборной Украины должны быть готовы к подобным действиям нападающих.

В конце разбора предлагаю обратить внимание на наиболее интересные розыгрыши стандартных положений.

Здесь тройка игроков врывается в зону, которую в момент подачи пытаются освободить два футболиста сборной Швеции.

Этот розыгрыш не менее замысловатый. На самом деле, тактический арсенал Швеции при игре на стандартах богат и заслуживает отдельного материала. Это лишь демонстрация подхода.

В обороне при угловых сборная Швеции придерживается смешанной системы. Практически все игроки команды соперника разбираются персонально, при этом закрываются определенные зоны.

После победы сборной Швеции над Польшей, в Украине прозвучало много слов благодарности шведам, которые якобы подарили нашей национальной команде плей-офф. На самом деле, команда Яна Андерссона ничего нам не дарила. В матче с Польшей они боролись за то, чтобы сыграть со слабейшим, по их мнению, участником плей-офф. А своим выходом в 1/8 финала Украина обязана не только удачно сложившимся результатам последнего тура в группе Е, но и в первую очередь, своим турнирным показателям, которые зарабатывались кровью и потом.

Невозможно предположить, как завершится матч, но то, что сборная Украины получила самого подходящего для себя по стилю оппонента — это факт. Очень важное значение будет иметь первый гол. Тот, кто откроет счет, в дальнейшем получит право диктовать свои условия.