Куртуа: Слышал, как кто-то из нидерландцев нас критиковал — хорошо, что они теперь дома

Голкипер сборной Бельгии рассказал о своих впечатлениях б игре его команды в матче против Португалии.

Тибо Куртуа, Getty Images

Сборной Бельгии хватило единственного результативного удара Торгана Азара в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 для того, чтобы остановить действующих обладателей кубка Анри Делоне, Португалию, на их пути к защите титула (1:0).

Бельгия — Португалия 1:0 Видео гола и обзор матча

По завершению поединка, голкипер "Красных дьяволов" Тибо Куртуа поделился эмоциями относительно успеха его команды.

"Я слышал, что некоторые нидерландцы критиковали нас за нашу игру, но мы смогли сохранить спокойствие, а они теперь будут сидеть дома, — заявил страж ворот, по всей видимости, в ответ на критику со стороны Рафаэла ван дер Ваарта.

Во втором тайме соперники играли лучше нашего и, возможно, где-то больше заслуживали того, чтобы сравнять счет. Однако, мы показали хороший футбол, выглядели сплоченной командой.

Надеюсь, что у Кевина де Брюйне и Эдена Азара все будет в порядке, и в скором времени они вновь вернутся на поле. Впрочем, наша кадровая обойма позволяет каким-то образом их заменить", — подытожил футболист.

Сборная Бельгии сумела пробиться в четвертьфинал чемпионата Европы-2020, где уже 2 июля сыграет против Италии на поле Альянц Арены в Мюнхене.