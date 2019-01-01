Ляпорт — о смене гражданства: Я отправил Дешаму сообщение, но он не ответил

Защитник рассказал о причинах смены национальной сборной.

Эмерик Ляпорт, Getty Images

Накануне противостояния против сборной Хорватии в рамках 1/8 финала чемпионата Европы-2020, центральный защитник национальной команды Испании Эмерик Ляпорт, у которого также на руках есть французский паспорт, рассказал о причинах смены футбольного гражданства, что в конечном итоге позволило ему примкнуть к команде Луиса Энрике на текущем международном форуме.

"Если кто-то считает, что это было простое решение, то они ошибаются. Совершенно не так. Моя семья все еще остается жить во Франции, и я сам играл там с раннего детства. Однако, у меня не было необходимости решать, чувствую ли я себя больше испанцем или французом.

Я воспринимаю себя как гражданина обеих стран. Я жил восемь лет в Испании, поэтому критики моего решения могут говорить все, что им угодно — я счастлив быть частью этой страны, и не сожалению о своем выборе.

Я много лет поддерживал контакты с испанской сборной, а Луис Энрике ввел меня в курс дела относительно своего видения футбола, а также заверил, что, если я получу гражданство, то вызов в сборную последует незамедлительно.

Переломный момент наступил в 2019-м году. Сборная Франции… они просто не обращали на меня внимания. Я не люблю обсуждать эту тему, но я написал сообщение Дешаму, однако так и не получил ответа. Возможно, он поменял номер, сменил телефон — кто знает. Во всяком случае, я написал на тот номер, с которого мне уже никто не ответил", — заключил футболист.

Напомним, что матч Хорватия — Испания состоится 28 июня, начало в 19:00 по киевскому времени. Football.ua проведет текстовую трансляцию данного поединка.