Швеция — Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко

Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Андрей Шевченко и Руслан Малиновский, Getty Images

Сборная Украины в рамках 1/8 финала Евро-2020 встретится с национальной командой Швеции. Матч пройдет в Глазго, Шотландия.

Предлагаем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию предматчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, а также полузащитника "сине-желтых" Тараса Степаненко. Она состоится 28 июня в 19:45 по киевскому времени.

Напомним, матч Швеция — Украина состоится завтра, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.