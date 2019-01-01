Швеция — Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
Football.ua предлагается вашему внимаю прямую трансляцию пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Сборная Украины в рамках 1/8 финала Евро-2020 встретится с национальной командой Швеции. Матч пройдет в Глазго, Шотландия.
Предлагаем вашему вниманию видео онлайн-трансляцию предматчевой пресс-конференции главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко, а также полузащитника "сине-желтых" Тараса Степаненко. Она состоится 28 июня в 19:45 по киевскому времени.
Напомним, матч Швеция — Украина состоится завтра, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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