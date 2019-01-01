Украина — Швеция: история встреч

Football.ua вспомнил памятные встречи между сборными Украины и Швеции в преддверии поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Исторический выход нашей национальной команды в плей-офф чемпионата Европы ознаменуется встречей со старыми знакомыми из Швеции. В преддверии сего интригующего противостояния предлагаем вам вспомнить все предыдущие встречи "сине-желтых" со скандинавами.

Швеция — Украина — 0:1, товарищеский матч 2008 года

Первое пересечение со шведами пришлось на лето 2008 года, незадолго до Евро в Австрии и Швейцарии. Украина там не участвовала, в отличии от скандинавской дружины, но все равно проверить свои силы на фоне столь любопытного оппонента было весьма неплохо.

На игру в Стокгольме Алексей Михайличенко решил предоставить шанс проявить себя молодым игрокам, вроде Селезнева, Гая и тд. И, надо сказать, "молодежь" отнюдь не стушевалась перед Златаном Ибрагимовичем и компанией, продемонстрировав уверенный футбол, а итоговые 1:0 принес роскошный дальний удар в исполнении "дядьки" Сергея Назаренко.

Швеция — Украина — 0:1

Гол: Назаренко (82)

Швеция: Исакссон (Шаабан, 46), Нильссон, Мельберг, Ханссон, Линдерот (Свенссон, 57), Александерссон (Стоор, 73), Ибрагимович (Элмандер, 57 (Альбек, 77), Калльстрем, Х. Ларссон, С. Ларссон (Люнберг, 46), Вильгельмссон

Тренер: Ларс Лагербек

Украина: Пятов, Кучер, Русол (Чигринский, 46), Селезнев, Гоменюк (Гладкий, 66), Шевчук, Левченко (Мандзюк, 46), Ярмаш, Кравченко, Гай, Назаренко

Тренер: Алексей Михайличенко

Швеция — Украина — 1:1 (4:5 по пен), Кипрский международный турнир 2011 года

Голы: Эльмандер (7) — Девич (20, пен)

Спустя три года пути данных соперников вновь пересеклись, на сей раз на товарищеском турнире на Кипре. В полуфинале Украина расправилась с Румынией в серии пенальти, а в финале провернула подобный трюк и со шведами.

Швеция: Исакссон, Лустиг, Майсторович (Мельберг, 46), Сафари (Стенман, 78), С.Ларссон, Г.Свенссон (С.Эрикссон, 78), Чельстрем, Ибрагимович (В.Эльм, 46), Эльмандер (Байрами, 60), Гранквист, Вильхельмссон

Тренер: Эрик Хамрен

Украина: Шовковский, Романчук, Федецкий, Кучер, Ярмоленко (Алиев, 64), Ротань, Михалик, Олейник (Морозюк, 72), Девич (Коноплянка, 46), Степаненко (Тимощук, 81), Кравец

Тренер: Юрий Калитвинцев

Украина — Швеция — 0:1, товарищеский матч 2011 года

Гол: Хюсен (90+2)

Украина: Дикань, Девич, Мандзюк, Калиниченко (Коноплянка 55), Ротань (Эдмар 73), Чеберячко, Воронин (Милевский 45), Шевченко (Антонов 58), Тимощук, Гай, Федецкий

Тренер: Олег Блохин

Швеция: Исакссон, Вендт, Герндт (Ольссон 82), Гранквист, Элмандер (Хюсен 67), Келлстрем (Вернблом 46), Свенссон, Ларссон (Экдаль 59), Байрами (Вильгельмссон 26), Майсторович, Лустиг (Сафари 62)

Тренер: Эрик Хамрен

Первая победа Швеции состоялась лишь в третьем поединке против Украины, правда, всего лишь в очередном "товарняке", да и состав нашей команды вновь был далек от оптимального, который через год зарубится с этим же оппонентом в одном из важнейших матчей в истории "сине-желтых".

На смену не сильно увлекательному первому тайму в Харькове пришла более динамичная вторая половина встречи, в которой подопечным Олега Блохина удалось прижать соперника к его воротам, но ничего из этого преимущества выжать не удалось. А вот Швеция сумела вырвать победу усилиями Тобиса Хюсена, четко реализовавшего выход один на один с Андреем Диканем.

Украина — Швеция — 2:1

Голы: Андрей Шевченко (55, 62) — Златан Ибрагимович (52)

Украина: Пятов — Гусев, Михалик, Хачериди, Селин — Ярмоленко, Тимощук, Назаренко, Коноплянка (Девич, 90+3) — Воронин (Ротань, 85), Шевченко (Милевский, 82).

Тренер: Олег Блохин

Швеция: Исакссон — Лустиг, Мельберг, Гранквист, М. Олссон — Ларссон (Вильгельмссон, 69), Эльм, Шельстрем, Тойвонен (Свенссон, 63) — Ибрагимович, Розенберг (Эльмандер, 71).

Тренер: Эрик Хамрен

Но самый важный поединок, безусловно, состоялся в первом туре на Евро-2012. Украина уступала в счете после гола Ибрагимовича на 52 минуте, однако нынешнему главному тренеру нашей сборной Андрею Шевченко удалось ответить легендарному шведскому бомбардиру своим "дуплетом", ставшим для Шевченко прощальным аккордом в профессиональной карьере.