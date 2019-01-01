Хаверц — о матче с Англией: Германия настраивается на победу в основное время
Немецкий хавбек поделился своими мыслями накануне матча 1/8 финала Евро-2020.
Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Англии.
"Мы настраиваемся на то, чтобы победить в основное время. Хотя, конечно, надо быть готовыми и к вероятности послематчевых пенальти.
У нас много хороших исполнителей 11-метровых, но это сейчас не в приоритете. Но если дело до этого дойдет, я точно взялся бы исполнить один из ударов", — приводит слова Хаверца пресс-служба УЕФА.
Напомним, матч Англия — Германия пройдет завтра, 29 июня, в 19:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.
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