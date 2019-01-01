Аугустинссон: Для победы над Украиной мы должны показать свою лучшую игру

Шведский защитник поделился своим мнением о сборной Украины.

Людвиг Аугустинссон, Getty Images

Защитник сборной Швеции Людвиг Аугустинссон прокомментировал предстоящий поединок 1/8 финала Евро-2020 против национальной команды Украины.

"Украина — не та команда, о победе над которой мы можем говорить с полной уверенностью. Для победы над ней мы должны показать свою лучшую игру. Если сделаем это, то шансы будут велики.

Победа на молодежном Евро-2015? Мы знаем, что нет ничего невозможного. Это был хороший опыт. Если ты не заходил так далеко и не побеждал в больших турнирах, то представить это сложно", — приводит слова Аугустинссона пресс-служба УЕФА.

Напомним, матч Швеция — Украина состоится завтра, 29 июня, в 22:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча.