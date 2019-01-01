Зубков больше не сможет сыграть за Украину на Евро-2020

Плохие новости из расположения национальной команды перед матчем 1/8 финала Евро-2020.

Александр Зубков, ТК Футбол 1/2/3

Полузащитник сборной Украины Александр Зубков больше не сможет помочь национальной команде на Евро-2020. Об этом сообщил ведущий программы Великий Футбол Александр Денисов.

Напомним, 24-летний украинский вингер получил повреждение в поединке первого тура группового этапа Евро-2020 против Нидерландов (2:3), после чего он восстанавливался в расположении национальной команды с надеждой на восстановление.

"Есть не очень хорошая новость. Я говорил с Андреем Шевченко... Зубков не сможет сыграть", — сказал Денисов в эфире ТК Футбол 1/2/3.

Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.