Сборная Украины прилетела в Глазго на матч против Швеции
Команда Андрея Шевченко сыграет со шведами в рамках 1/8 финала Евро-2020.
В поединке 1/8 финала Евро-2020 сборная Украины сойдется в противостоянии с национальной командой Швеции, которое пройдет на стадионе Хэмпден Парк в Глазго.
Как сообщает официальный сайт УАФ, сегодня утром, 28 июня, подопечные Андрея Шевченко вылетели из Бухареста в Шотландию, где разместятся в отели Crown Plaza.
Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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