Линделеф: Украина усложнит нам задачу, это будет тяжелая игра
Футболист поделился впечатлениями о поединке.
Защитник сборной Швеции Виктор Линделеф прокомментировал предстоящую игру против сборной Украины в рамках 1/8 финала Евро-2020.
"Это очень хорошая и опытная команда, которая показала отличный футбол в групповом этапе Евро-2020.
Мы знаем, что это будет очень тяжелый матч, но мы всегда хотим победить. Украина усложнит нам задачу.
Если мы выиграем Украину и выйдем в четвертьфинал, то сыграем с Англией или Германией. Если с Англией, то это будет забавный матч.
Мы встречались на чемпионате мира, было бы весело встретиться с ними снова", — сказал Линделеф в интервью Еxpressen.se.
Напомним, уже завтра, 29 июня Украина проведет матч 1/8 финала Евро-2020 против сборной Швеции. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.
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