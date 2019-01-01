23 Июн
22:00
Португалия
ПОР
2
Франция
ФРА
2
26 Июн
19:00
Уэльс
УЭЛ
0
Дания
ДАН
4
26 Июн
22:00
Италия
ИТА
2
Австрия
АВС
1
27 Июн
19:00
Нидерланды
НИД
0
Чехия
ЧЕХ
2
27 Июн
22:00
Бельгия
БЛГ
1
Португалия
ПОР
0
28 Июн
19:00
Хорватия
ХОР
Испания
ИСП
28 Июн
22:00
Франция
ФРА
Швейцария
ШВЦ
29 Июн
19:00
Англия
АНГ
Германия
ГЕР
29 Июн
22:00
Швеция
ШВЕ
Украина
УКР
2 Июл
22:00
Италия
ИТА
Бельгия
БЛГ
3 Июл
19:00
Чехия
ЧЕХ
Дания
ДАН

Альба остался в запасе на матч против Хорватии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Хорватия и Испания.

Хорди Альба (на переднем плане), Getty Images
Хорди Альба (на переднем плане), Getty Images

Стартовым матчем третьего игрового дня 1/8 финала чемпионата Европы-2020 станет встреча между Хорватией и Испанией, которая пройдет на поле стадиона Паркен в Копенгагене.

Златко Далич, после победы над Шотландией (3:1), был вынужден искать замену перебравшему желтых карточек Ловрену, выпустив на поле Чалета-Цара, в то время как в атакующей линии Ребич заменил Перишича в линии атакующих полузащитников.

Со стороны Луиса Энрике, на фоне разгрома Словакии (5:0), мы увидели выход на левом фланге обороны Гайя вместо Альбы, а также появление Феррана Торреса в атакующей тройке вместо Морено.

Хорватия: Ливакович — Юранович, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол — Ковачич, Брозович — Ребич, Модрич, Влашич — Петкович.

Запасные: Калинич, Слуга, Врсалько, Брекало, Крамарич, Будимир, Пашалич, Шкорич, Оршич, Бадель, Брадарич, Иванушец.

Испания: Симон — Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Гайя — Коке, Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Мората, Сарабия.

Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Морено, Алькантара, Родри, Руис, Альба, Ольмо, Оярсабаль.

Матч Хорватия — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.

Поделись в соцсетях:

Комментарии



Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2