Альба остался в запасе на матч против Хорватии
Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Хорватия и Испания.
Стартовым матчем третьего игрового дня 1/8 финала чемпионата Европы-2020 станет встреча между Хорватией и Испанией, которая пройдет на поле стадиона Паркен в Копенгагене.
Златко Далич, после победы над Шотландией (3:1), был вынужден искать замену перебравшему желтых карточек Ловрену, выпустив на поле Чалета-Цара, в то время как в атакующей линии Ребич заменил Перишича в линии атакующих полузащитников.
Со стороны Луиса Энрике, на фоне разгрома Словакии (5:0), мы увидели выход на левом фланге обороны Гайя вместо Альбы, а также появление Феррана Торреса в атакующей тройке вместо Морено.
Хорватия: Ливакович — Юранович, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол — Ковачич, Брозович — Ребич, Модрич, Влашич — Петкович.
Запасные: Калинич, Слуга, Врсалько, Брекало, Крамарич, Будимир, Пашалич, Шкорич, Оршич, Бадель, Брадарич, Иванушец.
Испания: Симон — Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Гайя — Коке, Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Мората, Сарабия.
Матч Хорватия — Испания начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.
Комментарии
02:07:2021
03:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021