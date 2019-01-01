Альба остался в запасе на матч против Хорватии

Стали известны стартовые составы команд для поединка 1/8 финала чемпионата Европы-2020, в котором сыграют Хорватия и Испания.

Хорди Альба (на переднем плане), Getty Images

Стартовым матчем третьего игрового дня 1/8 финала чемпионата Европы-2020 станет встреча между Хорватией и Испанией, которая пройдет на поле стадиона Паркен в Копенгагене.

Златко Далич, после победы над Шотландией (3:1), был вынужден искать замену перебравшему желтых карточек Ловрену, выпустив на поле Чалета-Цара, в то время как в атакующей линии Ребич заменил Перишича в линии атакующих полузащитников.

Со стороны Луиса Энрике, на фоне разгрома Словакии (5:0), мы увидели выход на левом фланге обороны Гайя вместо Альбы, а также появление Феррана Торреса в атакующей тройке вместо Морено.

Хорватия: Ливакович — Юранович, Чалета-Цар, Вида, Гвардиол — Ковачич, Брозович — Ребич, Модрич, Влашич — Петкович.

Запасные: Калинич, Слуга, Врсалько, Брекало, Крамарич, Будимир, Пашалич, Шкорич, Оршич, Бадель, Брадарич, Иванушец.



Испания: Симон — Аспиликуэта, Гарсия, Ляпорт, Гайя — Коке, Бускетс, Педри — Ф. Торрес, Мората, Сарабия.