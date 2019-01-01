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Педри — автор девятого автогола на Евро-2020. Видео

Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".

В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании встречается против сборной Хорватии. 

Начало матча было за подопечными Луиса Энрике. На 16 минуте Коке не сумел реализовать выход один на один, а через несколько минут Альваро Мората

На 20 минуте хорваты вышли вперед. Педри отдавал мяч на вратаря Унаи Симона, "круглый" предательски отскочил от ноги кипера и залетел в ворота. УЕФА записал автогол на Педри. Этот автогол уже девятый на данном чемпионате Европы.

Парадоксально, но у сборной Хорватии не было ни одного удара по воротам до автогола.

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Матчи

Команды: и в н п з п о
Италия ИТА 3 3 0 0 7 0 9
Уэльс УЭЛ 3 1 1 1 3 2 4
Швейцария ШВЦ 3 1 1 1 4 5 4
Турция ТУР 3 0 0 3 1 8 0
Команды: и в н п з п о
Бельгия БЛГ 3 3 0 0 7 1 9
Дания ДАН 3 1 0 2 5 4 3
Финляндия ФИН 3 1 0 2 1 3 3
Россия РОС 3 1 0 2 2 7 3
Команды: и в н п з п о
Нидерланды НИД 3 3 0 0 8 2 9
Австрия АВС 3 2 0 1 4 3 6
Украина УКР 3 1 0 2 4 5 3
Северная Македония МАК 3 0 0 3 2 8 0
Команды: и в н п з п о
Англия АНГ 3 2 1 0 2 0 7
Хорватия ХОР 3 1 1 1 4 3 4
Чехия ЧЕХ 3 1 1 1 3 2 4
Шотландия ШОТ 3 0 1 2 1 5 1
Команды: и в н п з п о
Швеция ШВЕ 3 2 1 0 4 2 7
Испания ИСП 3 1 2 0 6 1 5
Словакия СВК 3 1 0 2 2 7 3
Польша ПОЛ 3 0 1 2 4 6 1
Команды: и в н п з п о
Франция ФРА 3 1 2 0 4 3 5
Германия ГЕР 3 1 1 1 6 5 4
Португалия ПОР 3 1 1 1 7 6 4
Венгрия ВЕН 3 0 2 1 3 6 2