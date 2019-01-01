Педри — автор девятого автогола на Евро-2020. Видео
Football.ua вместе с партнером проекта, ТМ Clear, представляют "Событие дня".
В рамках 1/8 финала Евро-2020 сборная Испании встречается против сборной Хорватии.
Начало матча было за подопечными Луиса Энрике. На 16 минуте Коке не сумел реализовать выход один на один, а через несколько минут Альваро Мората
На 20 минуте хорваты вышли вперед. Педри отдавал мяч на вратаря Унаи Симона, "круглый" предательски отскочил от ноги кипера и залетел в ворота. УЕФА записал автогол на Педри. Этот автогол уже девятый на данном чемпионате Европы.
Парадоксально, но у сборной Хорватии не было ни одного удара по воротам до автогола.
Регистрируйтесь на турнир Football.ua по FIFA 21 и выигрывайте крутые призы.
Комментарии
02:07:2021
03:07:2021
19:06:2021
18:06:2021
17:06:2021
16:06:2021
14:06:2021
13:06:2021
12:06:2021
11:06:2021